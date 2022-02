Reduceri de până la 50% la Târgul de Turism 2022: care sunt destinațiile vedetă

Vacanțe de Paște în România, Turcia și Ungaria și mai multe sejururi cu autocarul ori avionul în Grecia, Turcia, Egipt organizate de Hello Holidays au prețuri reduse cu aproape 50% în perioada târgului de turism. Agenția participă la Târgul Național de Turism al României organizat fizic la Romexpo între 24 și 27 februarie după doi ani de pauză și are disponibilă și online o campanie de oferte speciale, între 23 și 28 februarie.

La Romexpo, agenția este prezentă într-un autocar din flota Hello Holidays Transport, care va fi amplasat, pentru întâlnirea cu turiștii, în fața pavilionului central.

“Standul nostru la târgul de turism este unul dintre autocarele de vacanță, în care consultanții noștri de turism își așteaptă clienții cu oferte speciale pentru vacanțe începând chiar din săptămâna târgului. De exemplu, cine vrea să plece în Sharm el Skeikh duminică, 27 februarie, are o reducere de 100 de euro/cameră și bonus un city tour gratuit,” declară Denisa Oprea, director de marketing la Hello Holidays.

Și la început, și la final de martie sejururile în Sharm el Sheikh au reducere de 100 de euro/cameră și turul de oraș gratuit, iar cele în Hurghada, în martie și aprilie. O altfel de vacanță în Egipt, circuitul cu croazieră pe Nil, de opt zile, cu avionul, organizat în aprilie și în mai, costă cu 50 de euro/persoană mai puțin.

Toată luna martie, circuitul Pamukkale - Efes costă numai 99 de euro/persoană, în timp ce în aprilie circuitele la Cazanele Dunării, Cappadocia, Comorile Istanbulului, Macedonia, Maramureș, Bosnia – Albania sunt mai ieftine cu 15%.

Și circuitele la Cazanele Dunării, în Maramureș și la Budapesta programate de Paște au o reducere de 15% în perioada campaniei. Sejurul de sărbătorile pascale la Kusadasi costă numai 319 euro/persoană, în timp ce pachetele pentru Antalya pe primul zbor charter al sezonului, organizat de Paște, sunt mai ieftine cu până la 45%.

Vacanța cu autocarul în Marmaris, Bodrum, Kusadasi la început de sezon costă cu până la 45% mai puțin pentru cazare și cu 50% mai puțin transportul. Cumpărată în timpul târgului de turism, cazarea pentru vacanța de vară cu transport individual în Kusadasi, Marmaris, Bodrum e mai ieftină cu 45%, pachetele de Antalya pe zbor zbor charter sunt reduse tot cu 45%, iar sejururile pe avion în Bodrum din iulie și august au o reducere de 100 de euro/cameră.

Mai multe studiouri din nordul Greciei și insula Evia, pentru vacanțe tot sezonul ori iulie-august, sunt mai ieftine cu 50% în timpul târgului de turism, iar prețurile pachetelor cu zbor charter spre Zakynthos pentru luna iulie sunt reduse cu până la 20%.

Pentru Bulgaria, pentru care Hello Holidays introduce, din 27 mai, curse charter autocar zilnice din București, de două ori pe săptămână din Deva și Craiova și preia transferurile din zona Moldova, oferă, în această săptămână, reduceri de până la 50% pentru cazare în cadrul pachetelor de vacanță.

Cum puteți participa la Târgul de Turism de la Romexpo

În perioada desfășurării, 24-27 februarie, accesul vizitatorilor se face pe la porțile A și B, începând cu ora 10.00, în baza Certificatului Verde care atestă vaccinarea sau trecerea prin boală, dar este permis și celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, însă nu mai vechi de 72 de ore, sau al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore. Testele trebuie efectuate într-o unitate medicală autorizată.

Un punct de testare pentru teste antigen la un cost de 25 de lei se află în parcarea B.

Intrarea la această ediție a târgul de turism este gratuită.

Hello Holidays împlinește 15 ani în 2022. În 2007 și-a început activitatea organizând vacanțe în Grecia, cu autocarul, și a devenit, în timp, un important organizator de sejururi și circuite cu autocarul în România și alte 36 de țări din Europa, Asia, America. Programele “O zi cât o vacanță”, de o zi, în România și Bulgaria, ori cele cu o durată mai mare, de până la 20 de zile, oferă turiștilor experiențe unice de călătorie. Hello Holidays Transport, prin care sunt realizate programele de vacanță ale agenției, are o flotă de 13 autocare și 6 microbuze, ultimele două autocare fiind cumpărate în timpul pandemiei. Grupul de firme Hello Brands (agenția Hello Holidays și Hello Holidays Transport) a înregistrat în 2021 un volum de vânzări de 5,5 milioane de euro și estimează o creștere de 20% în 2022.

