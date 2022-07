[GALERIE FOTO] Ce poți vedea în orășelul francez Annecy, supranumit și "Veneția Alpilor”

Annecy, cunoscut drept „Veneția Alpilor” sau „Perla Alpilor francezi”, este unul dintre cele mai frumoase orașe din Franța. Este un oraș idilic și pitoresc, iar reputația de “Veneția Alpilor” provine de la cele trei canale și râul Thiou care îl străbat. Dar Annecy înseamnă mai mult decât aceste canale uimitoare, așa că vă povestesc în acest articol experiența mea de o zi în bijuteria din Rhone des Alpes.

Situat în inima regiunii Haute-Savoie și la răscrucea alpină a Europei, orașul Annecy se bucură de o locație excepțională, la doar 30 de minute de La Clusaz sau de Geneva, la o oră de Chamonix și la doar o oră și jumătate-două ore de Lyon. Eu am zburat cu Wizz Air până la Lyon (circa două ore jumătate durează zborul din București) și apoi am luat un tren din Lyon care face cam două ore până în Annecy. Costul unui bilet dus-întors Lyon-Annecy este de 57 de euro (poate părea o suma mare, însă condițiile de călătorie nu sunt deloc comparabile cu cele oferite de CFR).

Ce poți face în Veneția Franței

Annecy are multe de oferit turiștilor care ajung aici: canale, podețe cu flori, clădiri vechi și colorate pe maluri, străzi pietruite, terase, gelaterii și restaurante la care se mănâncă foarte bine (o să detaliez mai jos), cel mai curat lac din Europa și al doilea ca mărime, parcuri pe malul lacului, bărci sau lebede și rațe care își dirijează nestingherite bobocii pe apele care, sub cerul senin de început de iulie, capătă nuanțe de turcoaz.

În orașul vechi se ajunge foarte ușor din zona gării, după circa 10 minute de mers lejer te plimbi deja pe străduțele cu piatră cubică și peste podetele cu flori de peste canale. Mergând pe malul unui canal, ajungi la Palais de l’Isle, vechea închisoare construită în secolul 12, clădire-simbol a orașului.

Continuând drumul pe canale, dai de lacul Annecy, un alt punct de atracție atât pentru turiști cât și pentru localnici: aici se pot face croaziere cu vaporașul, dar și picnicuri cu vedere la lac (foarte mulți localnici iau aici prânzul sau cina). Lung de 14, 6 kilometri și cu o lățime ce variază între 0, 8 și 3, 2 km, lacul este renumit și datorită maratonului care se desfășoară în jurul lui.

Unde mănânci în Annecy

Pe canalele orașului sunt o mulțime de restaurante și terase unde se mănâncă bine, la niște prețuri mult mai accesbile decât în multe alte locuri din Franța. Eu am ales să iau prânzul la restaurantul La Bastille, unde am plătit 20 de euro/persoană pe un platou cu brânzeturi și mezeluri, o porție de fondue și apă plata. Pentru cafea am ales să mergem la Auberge du Lyonnais (5 euro o cafea și o apă plată), iar desertul l-am luat de la cea mai veche și bună gelaterie din Annecy, Glacier des Alpes.

Ce poți vizita în apropiere de Annecy

Odată ajuns în Annecy, merită să îți faci timp pentru a explora și alte orașele din zonă. Unul dintre ele este Chambéry, fosta capitală a Savoiei, care se află la doar 50 de kilometri de Annecy. Un alt oraș fermecător este Chamonix, aflat la 100 de kilometri Annecy, care încântă turiștii cu înălțimile albe ale masivului Mont Blanc. Calm și liniștit, Aix-Les-Bains, situat pe lacul Bourget, se află la doar 35 de km de Annecy (în drumul dintre Lyon către Annecy). O ultimă recomandare este satul fortificat Pérouges, considerat cel mai frumos sat al Franței, aflat la o distanță de 145 de km de Annecy. În acest mic sătuc din Franța s-au filmat scene din celebrul film Cei trei mușchetari (1973).

