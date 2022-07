GALERIE FOTO | Mai puțini turiști în Mamaia, un fel de Mykonos al României? „Plajele lărgite dau impresia că sunt goale”

Mamaia, un fel de Mykonos de România, a stârnit valuri de reacții în acest sezon estival din cauza prețurilor mari reclamate de turiști, dar și de anumiți touroperatori. În timp ce este vehiculat faptul că plajele din Mamaia sunt goale, hotelierii ne dau informații care contrazic aceste zvonuri. Sebastian Puznava, directorul hotelului Victoria Resort Mamaia, a declarat că plajele lărgite sunt cele care dau impresia că stațiunea duce lipsă de turiști.

”În Mamaia, plajele lărgite creeză impresia că sunt goale, însă, cu cât te apropii de apă, șezlongurile sunt pline, la tarife începând de la 25-35 de lei”, a declarat Puznava, pentru wall-street.ro.

Acesta precizează că turiștii care vin în Mamaia se declară foarte multumiți de serviciile oferite de hotelieri. „Unii ne-au întrebat uimiți de ce apar informații care nu au legatură cu realitatea”, mai spune Puznava.

Totodată, acesta recunoaște că este un sezon estival mai slab față de cel din 2020, dar nu dă dreptate declarațiilor lui Mohammad Murad, proprietarul lanțului hotelier Phoenicia. Acesta din urmă afirma că este cel mai slab sezon estival din ultimii 30 de ani pe întreg litoralul.

”E cel mai slab sezon estival din ultimii 30 de ani, aș putea spune. Sunt 80-90.000 de turiști pe litoral. În luna iunie, domnul primar Vergil Chițac a stabilit ca prețul unui loc de parcare să fie de 100 de lei. O cameră cu mic dejun într-un hotel de trei stele era 200 de lei pe noapte. Ce a făcut acel loc de parcare să merite jumătate din prețul unei camere? Nici la Paris nu sunt astfel de costuri”, a declarat Murad.

Puznava insistă că stațiunea este „vie” acum și sunt turiști români pe plajele din Mamaia.

”Am avut o cerere mai redusă în prima parte a sezonului, dar acum stațiunea este vie! Trebuie ținut cont de faptul că vacanțele au început destul de tărziu vara aceasta. La sfârșitul sezonului vom vedea cum ne poziționăm față de anii anteriori. Eu sunt optimist că va fi un sezon bun per total”, a completat acesta.

Prețuri în stațiunea Mamaia

Prețurile pentru șezlonguri pleacă de la 25 - 35 de lei , iar în zona cluburilor pot ajunge și la 100 de lei .

, iar în zona cluburilor pot ajunge și la . O bere poate costa de la 5 lei/draft , iar un frappe de la 5 lei , depinde de locul din care cumpărați.

, iar un , depinde de locul din care cumpărați. Un prânz cu ciorbă, fel principal, desert și suc sau bere costă de la 70 lei/persoană.

”Dacă nu alegi un hotel all inclusive, poți găsi cu ușurință șezlonguri la 20 de lei/zi, bere la 6 lei sau frapee la 12 lei. Poți face însă și foarte multe lucruri gratuite – o plimbare pe faleza Cazinoului din Constanța nu costă nimic, plajele sălbatice din Vadu sau Corbu oferă răsărituri minunate și apusuri pe măsură. Poți savura o cafea turcească la nisip și o găsești la doar 7 lei, poți asculta muzică armenească sau grecească la un pahar de vin care costă sub 10 lei, poți face un city tour cu autobuzul supraetajat la doar câțiva lei. Farul genovez sau Moscheea Albastră pot fi vizitate gratuit”, a declarat Roxana Taiss, General Manager la Complex Mediteranean Mamaia, resort all inclusive.

