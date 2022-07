Bate sau nu vântul în Mamaia? Alin Burcea, Paralela 45: În Mamaia, totul s-a scumpit foarte mult

Cel mai slab și totuși, cel mai scump sezon estival pentru stațiunea Mamaia, 2022 este anul în care vedem cum turiștii români se înghesuie în sudul litoralului românesc. ”Probabil că da, este cel mai slab sezon…în Mamaia, nu pe litoral. În Mamaia, totul s-a scumpit foarte mult. În plus, în Mamaia și Năvodari, turiștii se cazează și în cele circa 10.000 de apartamente, unde au condiții bune. În Sud, însă, unde s-a investit în hoteluri, au fost grade de ocupare bune”, a declarat Alin Burcea, proprietarul agenției de turism Paralela 45, pentru wall-street.ro.

Burcea explică faptul că afirmația "bate vântul în Mamaia" nu este 100% reală. În timpul săptămânii, în iunie, eram obișnuiți cu un grad de ocupare de 60%, în timp ce în 2022, a fost de 40%. Același lucru e valabil și pentru luna iulie, când Mamaia a văzut un grad de ocupare de 50%, față de 70-80%, în 2021.

”Prin comparație, da, pare goală. În plus, turiștii s-au orientat către plajele cu prețul mai mic pe șezlong, evident, cele cu prețuri mari au rămas goale sau aproape goale. Ceea ce nu se întâmpla în anii trecuți”, a completat antreprenorul român.

Este Mamaia o stațiune pe gusturile tuturor turiștilor români?

Pe de o parte, Burcea precizează că totul s-a scumpit foarte mult în Mamaia, pe de altă parte, unii hotelieri insistă că stațiunea încă se poate adresa și buzunarelor cu mai puțini bani.

”Dacă nu alegi un hotel all inclusive, poți găsi cu ușurință șezlonguri la 20 de lei/zi, bere la 6 lei sau frapee la 12 lei. Poți face însă și foarte multe lucruri gratuite – o plimbare pe faleza Cazinoului din Constanța nu costă nimic, plajele sălbatice din Vadu sau Corbu oferă răsărituri minunate și apusuri pe măsură. Poți savura o cafea turcească la nisip și o găsești la doar 7 lei, poți asculta muzică armenească sau grecească la un pahar de vin care costă sub 10 lei, poți face un city tour cu autobuzul supraetajat la doar câțiva lei. Farul genovez sau Moscheea Albastră pot fi vizitate gratuit”, a declarat Roxana Taiss, General Manager la Complex Mediteranean Mamaia, resort all inclusive.

De ce suferă Mamaia

Roxana Taiss precizează că, în prezent, sunt trei mari probleme care definesc stațiunea Mamaia, după cum urmează:

parcarea cu plată,

lărgirea plajelor datorită proiectului european de eroziune costieră,

aspectul legat de faptul că s-a construit foarte mult în ultima perioadă, poate fără un plan urbanistic zonal corect sau nerespectat.

„Există resorturi family friendly, all inclusive, cu activități pentru cei mici și mari deopotrivă, cu șezlonguri gratuite, piscine, muzică live, preparate diverse, unde turiștii se întorc an de an cu aceeași bucurie. Mamaia poate fi și a clubberilor, pentru că zona de nord excelează în distracția de acest gen. Poate fi și a celor cărora satul de vacanță este pe gustul lor, dar și a romanticilor sau familiștilor. Mamaia este o stațiune care are ce oferi, de la plajă până la festivaluri de teatru, excursii, situri arheologice, festivaluri de muzică, street food, restaurante de 5 stele sau cele care oferă doar hamsii, parcuri acvatice, Delfinariu, Microrezervație, plimbări cu vaporul sau de ce nu, iahturi de lux”, insistă Taiss, în apărarea stațiunii.

Cu toate acestea, Taiss menționează că încă pot fi îmbunătățite anumite aspecte din Mamaia, unul dintre acestea fiind parcarea gratuită pentru turiști pe întreg sezonul estival.

”Cu siguranță se pot face multe în zonă și cred că cele mai importante măsuri aparțin Administrației Locale – parcare gratuită pentru toți turiștii pe perioada sezonului estival, crearea de evenimente pentru a atrage cât mai mulți turiști, finalizarea proiectelor legate de asfaltare. Hotelierii pot lansa oferte speciale și pot continua să facă turism, așa cum majoritatea o facem de ani buni”, a argumentat aceasta.

Cât despre plaja lărgită, Alin Burcea dă în continuare vina pe autoritățile locale, dar și pe Ministerul Mediului, care au lăsat treaba neterminată.

”Problema o reprezintă scoicile. Bineînțeles că Apele Române știu să încaseze bani, dar nu aud de această problemă. Cu două mașini de tocat scoici, pentru tot Litoralul, problema poate fi rezolvată. Ministrul Mediului merge însă la meciuri de hochei la Miercurea Ciuc”, a completat proprietarul Paralela 45.

All inclusive pe litoral, cea mai bună afacere pentru turiștii români

În altă ordine de idei, Taiss se așteaptă ca în luna august să aibă un grad de ocupare de peste 90% în resortul pe care îl manageriază, deși nu crede vor fi depășite cifrele anului 2019, cel mai bun an din industria turismului.

”Cel mai probabil sezonul următor vor rămâne pe piață cei care vor ști cu adevărat să se adapteze și să se implice în acest proces dinamic, dat de inflație, măsuri locale antiturism, creșterea prețurilor, campanii negative”, mai spune aceasta.

Nu în ultimul rând, în completarea sa, Burcea declară că prin Paralela 45 au fost vândute mai mult pachete pentru familii pe litoralul românesc, Taiss insistând că cea mai bună afacere o reprezintă cazarea la un hotel all inclusive.

”Cele mai multe solicitări sunt pentru resorturile all inclusive, unde beneficiezi de fapt de un concept turistic, nu doar de un serviciu singular. Ca să nu mai spunem că dacă realizăm o analiză a prețului, cel mai bun raport este pentru acest segment. O familie cu doi adulți și doi copii plătește undeva la 600 de lei pe noapte, pentru toate mesele, băuturi alcoolice și nonalcoolice, șezlonguri gratuite, plajă privată, parcare gratuită, piscine, activități pentru adulți și copii”, a conchis aceasta.

Sursa foto: Shutterstock

