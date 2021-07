Cât de mare este plaja lărgită din Mamaia în comparație cu cele mai mari zece plaje din lume

Lărgirea plajei de la Mamaia a generat o serie de controverse în rândul turiștilor din România. Dimensiunile actuale îi îndepărtează pe românii care nu vor să meargă mai mult până la intrarea în apă, iar patronii teraselor acuză că au rămas fără clienți. Însă, în lume, există plaje care nu doar depășesc dimensiunile plajei de la Mamaia, ci sunt aproximativ cât tot litoralul românesc. Iată topul celor zece cele mai mari întinderi de nisip din lume.

1. Plaja Praia do Cassino - Brazilia

Plaja Praia do Cassino este cea mai lungă plajă din lume, numărând nici mai mult nici mai puțin de 254 de kilometri.

Sursa Foto: Wikipedia/ besttoppers.com

Este de menționat că toate plajele din Brazilia sunt cunoscute pentru nisipul alb și fin, cu temperaturi acceptabile.

Praia do Cassino este situată în Rio Grande do Sul, cel mai sudic punct al Braziliei. Se întinde de la nord la sud de orașul Cassino, până când este întrerupt de râul Arroyo Chuy, care marchează granița dintre Brazilia și Uruguay. Pe lângă plajă, zona mai oferă și posibilitatea unor activități precum snorkeling sau surf. Cea mai bună perioadă pentru o vacanță în această regiune este între decembrie și ianuarie.

2. Padre Island - Texas

Plaja Padre Island din Texas este a doua ca mărime din lume, având circa 182 de kilometri. În plus, plaja este dotată cu cel mai lung drum pe care poți conduce. Apa cu care se întâlnește plaja vine din Golful Mexic, așa că temperaturile sunt bune pentru înotat pentru tot parcursul anului.

Sursa Foto: Padre Island/ Facebook

Principala atracție a plajei o constituie multitudinea broaștelor țestoase, care pot fi întâlnite la tot pasul.

Plaja este împărțită în două sectoare principale, mai exact partea de nord este destinată copiilor, iar în partea de sud, turiștii pot vedea dunele de nisip, conservate de către stat. Pe de-a-ntregul, plaja este o destinație liniștită pentru vacanță, mai puțin în luna martie.

3. Plaja Cox’s Bazar - Bangladesh

Plaja este recunoscută ca fiind cea mai ”naturală” întindere de nisip din lume, având circa 150 de kilometri. Plaja este una dintre atracțiile de top pentru turiști, dar este puțin cunoscută, ținând cont de faptul că Bangladesh nu este tocmai una dintre cele mai căutate destinații turistice.

Sursa Foto: Unsplash.com

Însă cei care ajung aici sunt atrași de trei lucruri: Plaja Laboni, care este cea mai apropiată de oraș; Humchari, oaza cascadelor, și Plaja Inani, locația perfectă pentru un bronz desăvârșit.

Plaja Cox’s Bazar mai este cunoscută și sub numele de Panowa, care înseamnă ”mica floare”, denumirea dată de localnici.

4. Plaja Ninety Mile - Australia

A patra cea mai lungă plajă din lume și a doua din Australia, Plaja Ninety Mile are în jur de 151 de kilometri. Este o plajă cu nisip fin, pe coasa de sud-est a regiunii East Gippsland din Victoria.

Nu este o zonă potrivită pentru sporturi de apă, nici măcar pentru înotat, de multe ori. Însă plaja oferă foarte multe unghiuri pentru poze inedite.

5. Plaja Playa Novillero - Mexic

Playa Novillero este mai puțin cunoscută la nivel internațional, însă este o principală atracție turistică pentru cei care vizitează des Mexicul.

Este o plajă curată, care se întinde pe o lungime de aproximativ 90 de kilometri și are modele de valuri care îi interesează pe cei care studiază apa. Chiar dacă aceasta nu este o atracție turistică, există câteva atracții în apropiere, inclusiv biserici istorice, dar și un muzeu indigen de artă.

Sursa Foto: Playa Novillero

Distanța de la Guadalajara până la plajă este de 355 de kilometri, iar Playa Novillero este și una dintre cele mai liniștite plaje din regiune, unde părinții pot sta liniștiți în priviința copiilor.

6. Plaja Ninety Mile - Noua Zeelandă

Nu depășește Australia, dar țara vecină are încă una dintre cele mai lungi coaste ale lumii, plaja Ninety Mile. Aceasta se întinde pe o lungime de aproximativ 88 de kilometri de la Ahipara la Scott Point, care este la cinci kilometri sud de Capul Maria van Diemen. Se află la doar 250 kilometri de Aukland.

Sursa Foto: Must Do New Zealand/ Facebook/ Backyard Roadies

Aproape de această plajă se află Pădurea Aupouri, unde turiștii se pot refugia de soarele arzător.

Dunele de nisip din această zonă creează o imagine similară celor din deșert.

7. Plaja Virginia - Virginia

Plaja Virginia se întinde pe aproximativ 56 de kilometri și este una dintre cele mai căutate destinații din zonă și cea mai mare plajă din SUA.

Nu este cea mai sigură destinație din cauza vulpilor sălbatice, care mai atacă oamenii. În plus, acesta este și un motiv pentru localnici, care nu pot trăi confortabil în regiune. Însă este cunoscută ca fiind o plajă pentru îndrăgostiți.

Sursa Foto: Vitaly Alekseev/ Facebook

Plaja Virginia este faimoasă pentru gastronomia locală, istoria maritimă, artă și spectacole pentru familii. Între mai și septembrie, plaja este numai bună de vizitat. De asemenea, este o plajă des vizitată de vedete precum Mark Ruffalo, Pharrell Williams, Chyler Leigh, Jason George sau Gabrielle Douglas.

8. Plaja Lungă (Long Beach) - Washington

Plaja Lungă din Washington ar trebui să fie cea mai lungă din lume sau măcar din Statele Unite, dar numără doar 45 de kilometri. Prin urmare, este de cinci ori mai mică decât cea mai lungă plajă din lume.

Sursa Foto: Siam Adventure World/ Facebook

Însă este plaja pe care poți conduce cel mai mult de pe Coasta de Vest a SUA. Plaja este gazda mai multor evenimente de-a lungul unui an, cum ar fi WooHoo Wine Tasting & Holiday Light Show, care are loc în decembrie, sau Washington State International Kite Festival, care are loc în august.

În plus, puteți cumpăra produse de la magazinele locale sau puteți petrece o zi la spa-ul de pe plajă.

9. Plaja Stockton - Australia

Plaja Stockton se întinde pe o distanță de 32 de kilometri și se află în New South Wales. Este cea mai întinsă plajă de la Stockton la Anna Bay.

Este de menționat că turiștii au nevoie de permisiune ca să poată vizita plaja.

Sursa Foto: Stockton Beach/ Facebook

Cea mai populară activitate în zonă este condusul pe dunele de nisip, însă doar mașinile 4x4 sunt permise în zonă.

Se spune că Plaja Stockton are cele mai mari dune ”mișcătoare” din lume.

10. Plaja Muizenberg - Africa de Sud

Pe ultimul loc în top zece al celor mai mari întinderi de nisip, este și plaja Muizenberg, din Africa de Sud, o plajă liniștită, cu nenumărate situri arheologice. Plaja are 20 de kilometri lungime, aceeași distanță până la Cape Town.

Sursa Foto: My Muizenberg/ Facebook

Plaja este populară printre alpiniștii care escaladează stâncile din zonă. Au tendința de a privi cu atenție mai jos, deoarece o parte a plajei, numită coasta False Bay, este cunoscută pentru populația de rechini albi.

Această plajă este cea mai sigură destinație pentru a învăța surfingul din Cape Town, Africa de Sud.

Sursa foto: Wikipedia/ besttoppers.com

