Studiu: România, cea mai prietenoasă țară cu străinii care nu vor să schimbe limba lui Shakespeare cu a lui Eminescu

Dacă vizitați o țară nouă sau vă gândiți să vă mutați în străinătate, unul dintre elementele de pe lista de lucruri de făcut înainte de călătorie ar trebui să fie „preluare a elementelor de bază ale limbajului nativ”.

Cu toate acestea, chiar dacă învățarea unei noi limbi este, în general, considerată un bonus de călătorie sau de mutare într-o țară nouă, mulți nu învață elementele de bază ale limbii înainte de a pleca, presupunând că engleza le va fi de ajuns.



Platforma americană de învățare a limbilor străine Preply a analizat în total 29 de țări europene, realizând un top al celor mai puțin dificile până la cele mai dificile de vizitat țări, în funcție de obstacolele lingvistice cu care s-ar putea confrunta turiștii sau expați.

Au fost luate în considerare criterii precum dificultatea limbii, accentele și dialectele materne ale unei țări, combinându-le cu scorul de competență în limba engleză, dar și cu costul mediu al unei lecții de limbă.

Astfel, pe primul loc în clasament se află România, deoarece este cel mai puțin dificilă țară din Europa din punct de vedere lingvistic și al variantelor de comunicare.

Având doar trei limbi vorbite în rândul populației și minorităților (română, maghiară și germană), România are și cel mai mic număr de accente/dialecte. În plus, deși România obține un scorul mediu în ceea ce privește competența locuitorilor în limba engleză, o lecție privată de română costă în medie 15 euro per ședință, clasându-se pe locul al treilea în Europa la acest capitol. Un aspect pozitiv pentru expații care vin să muncească sau să mute în România.



În clasamentul celor mai ușor de navigat țări din punct de vedere lingvistic, România este urmată de Irlanda, Portugalia și Serbia - ultimele două clasându-se pe locul trei.

Gaelica este singura altă limbă vorbită a Irlandei în afară de engleză și recunoaște patru dialecte regionale (engleză irlandeză, Ulster, Dublin și Irlanda de Sud-Vest). Deși țara revendică cel mai înalt punctaj EPI (împreună cu Marea Britanie), dacă cineva își propune să învețe limba galică, va fi de așteptat să plătească în medie 23 de euro.



Portugalia ocupă locul trei, datorită singurei limbi vorbite fiind portugheza. Cu toate acestea, atunci când se îndreaptă atenția către dialecte, vizitatorii și noii rezidenți se vor confrunta cu zece variații regionale diferite ale limbii portugheze. În ceea ce privește scorul de competență în limba engleză, Portugalia se clasează pe locul șaptea cea mai competentă țară din Europa, plasându-se, de asemenea, printre primele 10 cele mai ieftine pentru o lecție de limbă (în medie 21 de euro).

Citeste si: Top 7 destinații de schi pentru iarna lui 2022

În Serbia, lecții de limbă la un preț mediu de 19 euro/ședință, iar cele mai răspândite limbi sunt sârba și albaneză. În ceea ce privește accentele și dialectele, sunt recunoscute doar opt în total, inclusiv ștokaviană, est-herțegoviană și Šumadija-Vojvodina. Dintre toți cei patru factori, țara se află pe locul cel mai scăzut pentru scorul său competență în engleză, plasându-se pe locul 13 dintre toate cele 29 de țări europene analizate.

Unde veți găsi obstacolele lingvistice mai mari

Republica Cehă revendică primul loc ca fiind cea mai dificilă țară în ceea ce privește obstacolele lingvistice. Lecțiile private de limbă pot costa în medie până la 72 de euro și, deși țara înregistrează o singură limbă (cehă), Republica Cehă are 26 de dialecte și accente vorbite în total.

Citeste si: "Șarpele" elevețian. Cel mai lung tren de pasageri din lume are 2...

Franța și Elveția completează podiumul celor mai dificile destinații din punct de vedere ligvistic.

Franța deține unul dintre cele mai mici scoruri de competență în limba engleză, iar turiștii care merg în Hexagon știu că francezii nu prea știu engleză, ori nu prea vor să o vorbească, având pretenția că limba franceză este limbă de circulație internațională, iar străinii ar trebui să o cunoască, așa cum ar fi cazul limbii engleze.

Deși franceză în sine nu ar fi problemă chiar atât de mare, numără 40 de dialecte și accente regionale unice. Partea pozitivă este că, surprinzător sau nu, lecțiile de limba franceză costă în medie 26 de euro per ședință.

Pe lângă faptul că Elveția are patru limbi oficiale diferite (germană, franceză, italiană și romanșă/retoromană) se află în partea inferioară a topului privind competențele în limba engleză.



În ceea ce privește cel mai mare număr de accente și dialecte găsite într-o singură țară, bilanțul final dezvăluie 70 de accente/dialecte regionale diferite prezente Țările de Jos. Norvegia, Marea Britanie și Turcia urmează în al doilea și al treilea rând, cu 60 și, respectiv, 52.

Citeste si: 3 lucruri pe care să le ai în vedere înainte de a-ți deschide o...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: