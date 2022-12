Alexandrion Group va avea de acum și propriul său hotel, începând din 2023. Clasificat în categoria 4 stele, hotelul va reflecta viziunea și istoricul grupului, trecând printr-un proces de rebranding, în urma căruia denumirea sa a fost schimbată din New Montana în Alexandrion Royal.

Astfel, în 2020, în perioada pandemiei de COVID-19, grupul a demarat un proces amplu de renovare, constând în reconfigurarea spaţiilor de cazare, mobilarea întregului hotel cu mobilier nou şi dotarea cu aparatură de ultimă generaţie, precum şi extinderea facilităţilor de conferinţe, divertisment şi ingrijire personală pentru turişti.

"Pe noi provocările aduse de pandemia de COVID-19 nu ne-au speriat, pentru că am ştiut să le transformăm în oportunităţi. Înainte de pandemie, hotelul era rezervat integral cu 3 ani în avans, nu îl puteam închide pentru lucrări. Aşa că am profitat de această perioadă de pauză pentru industria ospitalităţii şi am schimbat conceptul", a declarat Dr. Nawaf Salameh, Preşedinte Fondator Alexandrion Group.

Cele 6 etaje vor avea denumiri care fac referire la entităţi din cadrul grupului sau la branduri de referinţă din portofoliile de băuturi spirtoase şi vinuri ale Grupului Alexandrion: Nawaf Salameh Family (parter), Alexandrion Foundation (etajul 1), Saber Elyzia Antarktys (etajul 2), Alexandrion Brandy (etajul 3), Carpathian Single Malt (etajul 4), Brâncoveanu (etajul 5), Rhein (etajul 6).

Hotelul va include 4 restaurante cu specific românesc, italienesc, japonez şi mediteranean, baruri, zonă de lounge, SPA, baie turcească, saună, piscină, sală de sport şi salon de înfrumuseţare.

De asemenea, istoricul fiecărui brand este prezentat la etajul care îi poartă denumirea.

Hotelul Alexandrion Royal va dispune de 167 de spaţii de cazare: camere şi apartamente. Investiţia estimată până la finalizarea lucrărilor se va ridica la aproximativ 17 milioane de euro.

Sursa foto: Alexandrion

