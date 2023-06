Primul tronson al traseului Via Soarelui, drum destinat drumeţiilor şi iubitorilor de cicloturism, care va lega judeţul Prahova de Buzău, şi care se întinde pe distanţa a 20 de kilometri, a fost inaugurat în prezenţa a peste 100 de persoane, a transmis Mircea Crisbăşanu, iniţiatorul proiectului.

Punctul de start al traseului a fost organizat în faţa Asociaţiei Centrul Cultural şi Comunitar Conacul Nucu din Urlaţi, de unde participanţii au plecat fie pe două roţi, fie pe jos, urmând indicatoarele şi bornele sculptate în piatră. Prima oprire pe traseu a fost la Muzeul Conacul Bellu, important monument de secolul al XIX-a.

"Via Soarelui urmăreşte să unească 15 localităţi din arealul Dealu Mare incluse în judeţele Prahova şi Buzău. Traseul va însuma 160 de kilometri de aventură sau relaxare în natură, în funcţie de ceea ce îşi doreşte fiecare călător! La inaugurare, am gustat doar câte puţin din Via Soarelui. Dezvoltarea ecoturismului din Dealu Mare are un potenţial enorm şi sper ca autorităţile locale şi cramele din zonă să sprijine dezvoltarea în continuare a acestui proiect. De acum, traseul este deschis pentru călători, care ne pot sprijini împărtăşind impresii, venind împreună cu prietenii în zonă, protejând natura şi chiar contribuind ca voluntari pentru acţiunile de amenajare a următorilor kilometri din Via Soarelui", a transmis Mircea Crisbăşanu.

Via Soarelui este un proiect susţinut de Asociaţia ZI de BINE, creat şi implementat de Asociaţia Centrul Cultural şi Comunitar Conacul Nucu, menit să le ofere bucureştenilor, ilfovenilor, prahovenilor, buzoienilor şi nu numai o alternativă pentru petrecerea timpului liber.

Sursa foto: Facebook / Via Soarelui

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: