Dan Air anulează mai multe curse de pe Otopeni: mii de pasageri afectați

Operatorul aerian Dan Air anulează cursele de pe Otopeni programate în perioada 9 iulie - 29 septembrie din cauza programului limitat de funcţionare al Aeroportului Braşov-Ghimbav şi a lipsei de personal a Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).

Potrivit unui comunicat al companiei, remis joi AGERPRES, vor fi anulate cursele cu plecare din Otopeni către Nurenberg, Bruxelles, Munchen, Malaga, Stuttgart, Londra şi Braşov-Malaga, fiind afectaţi 2.598 de pasageri.



"Compania Dan Air este obligată să anuleze aceste curse din cauza programului de lucru limitat al Aeroportului din Braşov. Acest orar de funcţionare restrictiv afectează, implicit, şi programul celorlalte curse conectate din Bucureşti sau din alte ţări", se spune în comunicat.



Reprezentanţii companiei spun că îşi vor asuma pierderile care vor fi generate de anularea programului de la Bucureşti, iar toţi pasagerii îşi vor primi banii integral pe bilete înapoi în maximum 14 zile.



"În primul rând ne cerem scuze bucureştenilor şi sperăm să înţeleagă decizia noastră de a anula zborurile din Bucureşti. Decizia a fost luată în baza unor analize îndelungate şi unde a fost principal factorul uman. Bucureştenii au multe alternative de transport întrucât pe Aeroportul Otopeni sunt prezente multe companii aeriene, în schimb, pe Aeroportul din Braşov, la momentul actual este doar Dan Air şi, ca atare, nu-i putem lăsa pe braşovenii noştri şi fără singura lor modalitate de transport aerian. Pe cale de consecinţă, ne asumăm pierderile care vor fi generate de anularea programului de la Bucureşti, iar toţi pasagerii îşi vor primi banii integral pe bilete înapoi în maximum 14 zile, cu posibilitatea de a formula cerere de compensare pe adresa EU261@DANAIR.AERO", a declarat Matt Ian David, director general al Dan Air.



El a explicat că zborurile din Braşov sunt interconectate cu cele de pe Otopeni şi cu cele de pe aeroporturile externe.



"Am încercat să propunem modificarea orarului pentru zborurile afectate de anulări, astfel încât să ne încadrăm în programul de lucru al Aeroportului din Braşov. Acest lucru, din păcate, este imposibil în acest program de vară, pentru că discutăm despre hub-uri europene unde sloturile de zbor se alocă cu multe luni înainte, aşa cum au fost alocate şi pentru programul iniţial propus de Dan Air şi luat la cunoştinţă de autorităţi, care nu s-au opus. Din moment ce nu reuşim să respectăm sloturile iniţial alocate de aeroporturile europene pe care zburăm suntem nevoiţi să anulăm anumite frecvenţe şi destinaţii. Al doilea factor care afectează programul de pe Bucureşti este rigiditatea organelor de poliţie de frontieră în a accepta curse de pasageri cu origine multiplă fără debarcare la primul punct de intrare în ţările de destinaţie, fapt ce generează întârzieri şi mai mari care se acumulează pentru ca pasagerii să poată trece încă o dată prin controlul de frontieră pentru a-şi continua călătoria. Din cauza faptului că nu am reuşit să găsim o soluţie tehnică şi nu avem parte de niciun suport din partea autorităţilor, suntem obligaţi să renunţăm la zborurile din Bucureşti (Otopeni) pentru a putea efectua cursele din Braşov. În scenariul invers, mult mai mulţi pasageri ar avea de suferit, ca atare ne-am aflat în faţa unei decizii unde am ales răul cel mai mic. Din aceste sincope tehnice, independente de operatorul aerian, cei mai afectaţi sunt însă pasagerii", a susţinut Matt Ian David.



Dan Air urmează să oblige în instanţă atât Aeroportul Braşov, cât şi ROMATSA, să-şi îndeplinească obligaţiile de a rezolva problema cu care se confruntă braşovenii, deoarece soluţii legale există.



"Facem tot ceea ce este posibil pentru a reduce impactul acestor modificări sau anulări asupra pasagerilor. De fiecare dată am acţionat corect, tocmai pentru ca pasagerii noştri să resimtă cât mai puţin efectele acestui dezinteres faţă de un operator economic român care a investit considerabil în dezvoltarea unor rute noi de pe aeroportul din Braşov. Dan Air a reuşit să plaseze aeroportul Braşov în top 4 din România. Cea mai mare pierdere este însă a pasagerilor care, astfel, vor petrece mult mai mult timp pentru a ajunge la destinaţia dorită, chiar dacă ar fi existat toate condiţiile necesare pentru timp redus, confort sporit şi costuri decente", a adăugat directorul general al companiei aeriene.

