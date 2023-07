''În acest moment este o erupţie foarte mică'', a spus Matthew Roberts din cadrul departamentului de servicii şi cercetare a IMO. El a adăugat că nu există un pericol iminent pentru rezidenţii din regiune.

Traficul de pe aeroportul internaţional Keflavik din Reykjavik nu a fost perturbat, a precizat aeroportul pe pagina sa de internet.

Experţi din cadru IMO vor evalua traseul pe care îl urmează lava, precum şi evoluţia erupţiei.

Potrivit imaginilor şi transmisiunilor în direct ale publicaţiilor locale MBL şi RUV, un râu de lavă şi fum emanau dintr-o fisură în sol pe unul dintre versanţii muntelui Fagradalsfjall.

Peninsula Reykjanes este o zonă activă din punct de vedere vulcanic şi seismic, situată la sud-vest de capitala Reykjavik. În martie 2021, s-a produs o erupţie spectaculoasă a unor fântâni de lavă dintr-o fisură în sol cu o lungime de 500-750 de metri aparţinând sistemului vulcanic Fagradalsfjall.

BREAKING: Volcano is erupting for the third year in a row near Iceland's capital Reykjavik.pic.twitter.com/Hldz7cd1i1— The Spectator Index (@spectatorindex) July 10, 2023