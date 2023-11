Hotelierii au pregătit reduceri de până la 70% de Black Friday pentru sejururile în ţară, astfel că turiştii pot rezerva deja vacanţele pentru următoarele luni la preţuri similare sau chiar mai mici decât preţul unui coş lunar de cumpărături alimentare, potrivit unei platforme de rezervări, relatează Agerpres.

În ultima vreme, turiştii au început să se orienteze tot mai mult către experienţe, vacanţe cât mai complexe, cu diverse facilităţi şi servicii incluse. Prin urmare, hotelierii s-au conformat şi au schimbat strategia, oferindu-le clienţilor, pe lângă cazare, diferite mese ori cine festive, acces la centrul SPA, excursii opţionale. Pentru Black Friday, aceştia au gândit sejururi de 2-3 nopţi de cazare, cu mic dejun şi acces la SPA, precizează Travelminit într-un comunicat.



"Suntem încântaţi de amploarea pe care a luat-o Black Friday în domeniul turismului şi ne bucurăm să anunţăm că şi anul acesta vom demara o campanie ce va include oferte cu reduceri cuprinse între 20% şi 70%. Iar partea bună este că am încercat să acoperim toate zonele României, să le oferim clienţilor noştri pachete promoţionale în toată ţara, astfel încât fiecare să găsească un sejur potrivit dorinţelor sale. Toate ofertele de Black Friday includ cazare şi mic dejun, însă avem numeroase pachete care oferă o experienţă generoasă pentru turişti, de la acces la SPA şi aquapark, la excursii opţionale, welcome drink şi nu numai", a declarat Rita Szilveszter, Marketing Manager Travelminit.ro.



Potrivit unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România, citate în comunicat, cheltuielile lunare ale românilor (bugetul alocat pentru alimente, servicii, sănătate, recreere etc.) au crescut cu aproximativ 10% în comparaţie cu anul trecut. Costul pentru coşul lunar de alimente pentru un adult a ajuns la 704 lei, în timp ce coşul lunar de alimente pentru doi adulţi a ajuns la 1.274 lei.



Black Friday va începe vineri, 10 noiembrie, pe promotii.travelminit.ro, iar vacanţele vor putea fi achiziţionate inclusiv cu vouchere de vacanţă.



Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţă rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul Travelminit conţine 7500 de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă şi acoperă o gamă largă de cazare în toată ţara (litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari).

Sursa foto: Shutterstock

