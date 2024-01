Noul terminal T4 al Aeroportului Internaţional Iaşi, prezentat marţi, va fi operaţionalizat începând cu data de 31 martie, odată cu intrarea României în spaţiul Schengen aerian, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, scrie Agerpres.

Preşedintele CJ Iaşi a menţionat că terminalul T4 este de zece ori mai mare faţă de terminalul T3 şi permite creşterea numărului de pasageri în condiţiile în care infrastructura de până acum nu mai făcea faţă unui număr în creştere de pasageri.

"Cred că nu greşesc dacă numim acest terminal, practic, noul aeroport al Iaşiului. Azi, împreună, dăm României al doilea cel mai mare aeroport al ţării. Imaginaţi-vă că acest terminal este de 10 ori mai mare decât Terminalul T3 care astăzi, practic, operaţionalizează zborurile internaţionale.Vă mărturisesc tuturor că aici simt că aş fi în oricare alt aeroport din Europa, fie că-i Milano, Berlin, Bruxelles sau orice alt oraş european. (...) Astăzi nici nu am apucat să operaţionalizăm acest terminal pentru că, practic, el va fi operaţional odată cu intrarea României în Schengen la 31 martie şi, practic, infrastructura noastră nu mai făcea faţă", a declarat Costel Alexe.

El a subliniat că în 2023 aeroportul ieşean a fost tranzitat de un număr record de 2,3 milioane de pasageri, un record fiind numărul de curse internaţionale. "Suntem în momentul de faţă cu cifre care n-au mai fost atinse niciodată în istoria acestei comunităţi şi ne bucurăm că împreună am făcut posibil acest lucru. Avem astăzi cel mai mare număr de curse internaţionale, nu mai puţin de 24, nu mai puţin de 10 operatori aerieni permanenţi sau sezonieri. Suntem astăzi cu adresabilitate nu doar Iaşiului şi judeţului nostru, ci şi celor din Republica Moldova", a precizat preşedintele CJ Iaşi.

Acest nou terminal, un proiect de aproape 100 de milioane de euro, a fost construit cu finanţare europeană (85%) şi cofinanţare de la bugetul de stat (15%) în aproximativ doi ani.

Terminalul T4 va fi unul pentru fluxuri Schengen, iar terminalul T3 va fi folosit pentru fluxuri non-Schengen, a precizat directorul aeroportului, Romeo Vatră.

"Noi trebuie să facem faţă unor provocări. Aşa cum spuneam, prima provocare ar fi intrarea în Schengen. Dacă nu am fi avut acest terminal, infrastructura actuală ne-ar fi creat mari probleme să putem opera zboruri pe fluxuri Schengen şi non Schengen. Dar vreau să vă anunţ că pe data de 31 martie vom opera primul zbor Schengen în noul terminal T4. Terminalul 4 va deveni terminal Schengen şi T3 va deveni terminal non Schengen, ceea ce va permite o operare mult mai fluidă a tuturor zborurilor şi va permite, din punctul nostru de vedere, o mult mai bună repartizare a zborului pe cele două terminale, ţinând cont de faptul că 25-28% din zborurile actuale sunt zboruri non-Schengen. T4 va fi cel care va schimba complet faţa aeroportului Iaşi. Practic, cu acest nou terminal, am mai zis, avem un nou aeroport la Iaşi: 31.500 de metri pătraţi, 20 de birouri check-in, 12 birouri de self check-in, 14 porţi de îmbarcare, două porţi de îmbarcare la VIP, mini terminal VIP, salon business, Salon VIP. Vom putea procesa şi aviaţie general, trei aviobridge-uri. Suntem singurul aeroport după cel de la Otopeni care are aceste facilităţi", a menţionat directorul Romeo Vatră.

La evenimentul care a avut loc marţi, la Aeroportul Internaţional Iaşi, a fost prezent şi preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, preşedinte al PNL, precum şi mai mulţi miniştri, europarlamentari, parlamentari, autorităţi locale şi reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Sursa foto: Facebook/Liviu Brătescu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: