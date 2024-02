GALERIE FOTO | Paradis Hotels&Resorts a preluat hotelul Modern All Inclusive din Mamaia

Paradis Hotels&Resorts a preluat hotelul Modern All Inclusive din stațiunea Mamaia, care se daugă celorlalte șapte unități de cazare din Venus, Jupiter, Saturn și Mamaia aflate în grupul hotelier cu activitate pe litoralul românesc.

Complex Modern Mamaia All Inclusive 4* este situat pe promenada din centrul stațiunii și este unul dintre primele hoteluri de tip All Inclusive de pe litoral. O serie de investiții au fost realizate în 2019 în special în ceea ce privește camerele, majoritatea cu vedere la mare. Hotelul oferă mai multe facilități în pachetul all inclusive, printre care umbrele și șezlonguri gratuite pe plaja proprie.

Vacanța 2024 la hotelul Modern începe în luna mai și costă de la 439 de lei/camera dublă/zi în pachetul all inclusive.

Un alt hotel al grupului, achiziționat în 2022, se află în prezent într-un proces de investiții care va asigura reconversia într-un hotel de lanț hotelier global.

Din vara anului 2024 va face parte din unul dintre cele mai mari lanțuri hoteliere din lume și va fi primul hotel de lanț internațional de pe litoralul românesc. Investiția totală se ridică la peste 6 milioane de euro.

“Anul 2023 a însemnat o acumulare mare de experiență și informație astfel încât strategia pentru 2024 și pentru anii următori este mult mai elaborată în tot ceea ce înseamnă organizare internă, promovare, vânzare, servicii acordate turiștilor, dezvoltare pe termen mediu și lung”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Aurelian Marin, proprietarului Paradis Hotels&Resorts și al agenției de turism Paradis Vacanțe de Vis.

Din grupul Paradis Hotels&Resorts fac parte hotelurile Dana Resort 4* și Dana Holiday Club 4* din Venus, Complex Tismana All Inclusive 3* din Jupiter, Hotel Siret 3* și Hotel Mureș 2* din Saturn, Hotel Topaz 4* din Cap Aurora, Hotel Romantic 3* din Mamaia, Complex Modern Mamaia All Inclusive 4*, Paradis Apartments.

În total, grupul are 2.700 de locuri de cazare pentru sezonul estival din acest an, un număr de peste 300 angajați în sezon și prețuri de vacanță începând de la 99 de lei/camera/noapte pentru un hotel 2* și de la 399 de lei/camera/noapte pentru un hotel 3* all inclusive. În perioada Early Booking prețurile pot fi reduse cu până la 45%, în funcție de hotel și perioadă.

Grupul a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 6,5 milioane de euro și estimează pentru 2024 o creștere la 10 milioane de euro.

Sursa foto: Paradis Hotels & Resorts

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: