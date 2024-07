Cât îi costă pe români vacanța de vară din 2024 și ce destinații le-au făcut cu ochiul pentru acest an

Vacanța de vară e o perioada îndelung așteptată de toți pentru că apucăm în sfârșit să ne relaxăm și să ne odihnim după primele luni ale anului. Pentru mulți, concediul din vară constituie prima vacanță din an, în vreme ce alții își alocă circa 3-4 vacanțe pe an.

O treime dintre români merg destul de frecvent în vacanță, de cel puțin 3-4 ori pe an, ceea ce arată o tendință de a prioritiza relaxarea și explorarea în viața cotidiană, arată datele unui studiu realizat de MKOR. În plus, 6 din 10 români se bucură de vacanță de 1-2 ori pe an, mai ales vara și iarna. Cu toate acestea, 2 din 10 români menționează că ultima vacanță a fost acum mai bine de 12 luni.

Lipsa resurselor financiare reprezintă principalul motiv pentru care 1 din 2 români nu a călătorit de mai bine de un an. Economisirea pentru achiziții mari, precum casa sau mașina este al doilea cel mai invocat aspect (30%).

Când își iau românii concediul

77% dintre respondenți vor merge vara aceasta în vacanță. Doar 4% vor rămâne acasă anul acesta, în timp ce 18% sunt încă indeciși.

Doi din 10 respondenți și-au început concediul încă din luna mai. Vârful de sezon, când cei mai mulți vor pleca în vacanță, va fi în lunile iulie (33%) și august (38%). Lunile de extrasezon sunt preferate de 1 din 10 turiști, care vor să beneficieze de reducerile din această perioadă.

În plus, părinții își planifică vacanțele în funcție de vacanțele școlare ale copiilor și optează mai mult pentru începutul sau finalul verii.

Vacanțele de maxim o săptămână (4-7 zile) sunt preferate de 60% dintre respondenți. Circuitele devin tot mai populare față de 2017, atrăgând aproximativ 3 din 10 respondenți care plănuiesc să petreacă una sau două săptămâni explorând diverse destinații. Doar 8% dintre români aleg city-break-urile, optând pentru escapade scurte de 1-3 zile.

Mă bucur să văd că există tendința de a prioritiza momentele de relaxare și de a investi în ele, ceea ce sugerează că vacanțele nu mai sunt un lux, ci o necesitate pentru bunăstarea noastră emoțională și fizică. Cori Cimpoca, fondatoarea MKOR

Majoritatea românilor călătoresc în grupuri mici: 45% vor pleca în vacanță cu o altă persoană, iar 21% aleg să călătorească în grupuri de trei persoane, cel mai probabil părinții și copilul.

Ce destinații au ales românii pentru vacanța de vară din 2024: Grecia și Bulgaria rămân în top

Românii sunt conservatori în alegerea destinațiilor de vacanță: 6 din 10 respondenți aleg să revină în locații pe care le-au mai vizitat, cu o medie de 3 vizite în aceeași destinație. Generațiile Z și X se remarcă printr-o tendință mai pronunțată de a explora noi destinații.

Decizia privind destinația următoarei vacanțe este una personală pentru cei mai mulți dintre respondenți (45%). Aproape un sfert fac această alegere împreună cu partenerul de viață (24%) sau familia (22%).

Turiștii români sunt deschiși atât către explorarea destinațiilor locale (60%), cât și către cele internaționale (59%). Dintre destinațiile internaționale, Grecia este cea mai populară (31%), urmată de Bulgaria (16%), Italia (14%) și Turcia (13%).

Aproape jumătate (44%) dintre cei care își petrec vacanța în țară aleg litoralul, având Constanța și Mamaia ca destinații de top. Turismul urban este o opțiune pentru 1 din 5 respondenți, iar zonele cu specific tradițional, precum Bucovina și Moldova, sunt căutate de 14% dintre români. Muntele atrage mai puțini turiști, doar 10%.

Criteriile în funcție de care turiștii stabilesc unde își vor petrece vacanța reflectă dorința de a combina relaxarea cu explorarea culturală și naturală, menținând în același timp un buget rezonabil. Explorarea obiectivelor turistice este cel mai important criteriu în alegerea destinației de vacanță pentru 1 din 4 patru respondenți. Topul este completat de preț (18%), peisaj și aerul curat (15%) și destinația prietenoasă pentru copii (10%).

Spre deosebire de datele din 2017, deși aspectele financiare rămân relevante, acestea nu mai cântăresc la fel de mult în alegerea locației.

Ce buget alocă românii pentru vacanța de vară din 2024

Bugetul mediu alocat pentru vacanța de vară din acest an este de aproximativ 1.000 de euro , similar cu cel din vara lui 2017. Totuși, 4 din 10 respondenți estimează că vor cheltui peste această sumă pentru concediul planificat. Persoanele cu vârste cuprinse între 28-43 ani, bărbații și locuitorii din zonele centrale și vestice ale țării tind să aloce bugete mai mari pentru vacanță.

Ponderea celor care au alocat un buget mai mare pentru vacanța de vară din 2024, comparativ cu anul trecut, a crescut față de 2017. Astfel, 43% dintre respondenți (față de 32% în 2017) estimează o creștere a bugetului față de anul trecut, cu o medie a creșterii de 40%.

