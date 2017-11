Online sau offline? Care e destinatia actuala cand vine vorba de achizitii in general? Intr-adevar, o tema veche, doar tendintele din ultimii ani in ceea ce priveste mediul predominant in care se decid tranzactiile la noi sunt intr-o dinamica perpetua. Estimarile specialistilor privind comertul online romanesc in urmatorii ani preconizeaza totusi o tendinta de crestere sigura a volumului de vanzari.

In ultimii ani, balanta incepe sa incline si in Romania inspre online, inclusiv in privinta unor categorii care pana acum dominau sectorul cumparaturilor in magazine fizice: interesul s-a mutat treptat in online de la electrocasnice si electronice, imbracaminte si incaltaminte pana la petshopuri, cadouri, flori si chiar alimente.

De altfel, specialistii chiar recomanda antreprenorilor online sa aiba in vedere astfel de categorii pentru un business online, intrucat sectoarele care inca prezinta interes in magazinele fizice pot constitui viitoarele nise profitabile la nivel online. In plus, consumatorul este principalul motor care dicteaza directia shoppingului online; de aceea, tendintele acestuia, si nu doar in privinta internetului, trebuie urmarite cu atentie.

Ce determina cresterile tranzactiilor online?

Unul dintre principalele motive pentru care vanzarile se muta tot mai mult in online apartine de factori sociali si tehnologici: generatiile tinere – mileniala si Z (i.e. tinerii nascuti intre anii 1980 si 2010), cu acces permanent la tehnologie si internet de timpuriu, o tehnologie care, la randul ei, e in continua evolutie, constituie consumatorii online de baza. In schimb, generatiile anterioare acestor tineri, cu varste peste 35 ani, care au avut un contact treptat si mai intarziat cu aceasta tehnologie, reprezinta inca, in cea mai mare proportie, acel tip de cumparator care ia deciziile de achizitie finale in magazinul fizic.

Pe de alta parte, un alt factor care avanseaza cresterea vanzarilor online este dat de colapsul mallurilor si al unei parti predominante din retailerii mari offline. Dar inclusiv aceasta determinanta este conexa motivului expus mai sus si constituie o chestiune tot mai pregnanta la nivel mondial. De pilda, in Statele Unite ale Americii, se estimeaza ca 20-25% din mallurile existente acolo se vor inchide in urmatorii 5 ani, dat fiind faptul ca achizitiile online in SUA continua sa creasca fulminant.

Mai mult chiar, astfel de spatii comerciale sunt dobandite de marii jucatori din comertul electronic, caz concret in acest sens fiind Amazon, care preia malluri pentru a le transforma in centre de procesare a comenzilor si de distributie. Astfel, reutilizarea spatiilor comerciale fizice de catre retaileri online giganti sunt semnul unei directii ascendente sigure in e-commerce, sector in care ar trebui sa se pluseze si mai mult in anii urmatori.

Pe ce sa mizam mai departe intr-un business online?

Date fiind conditiile actuale si dupa cum mentionam mai sus, miza spre care ar trebui sa isi centreze atentia antreprenorii online este data de categoriile de produse si servicii care in offline prezinta inca interes mai mare spre total pentru consumatori.

Pe de alta parte, pentru atragerea spre online a generatiilor de consumatori mai putin tineri, care se informeaza mai degraba in online dar decid sa achizitioneze in magazinele fizice, este necesara oferirea unor experiente cat mai placute de shopping electronic prin diverse strategii: un magazin online cat mai user-friendly, preturi cat mai atractive, reducerea spre anularea costurilor de livrare pentru consumator, rapiditate in procesarea si livrarea comenzii, oferirea de bonusuri, cadouri, puncte de fidelitate si alte extra beneficii la achizitie, optiunea de testare a produselor prin mostre gratuite (acolo unde este posibil si in special in cazul unor produse tip private label sau recent introduse pe piata si mai putin cunoscute), modul de ambalare etc. Pe scurt: cumparatorii online trebuie sa experimenteze placerea in cadrul unui magazine online, indiferent de pasul in achizitie, de la intrarea propriu-zisa pe website pana la momentul testarii/consumului efectiv(e) a(l) produsului comandat.

Adesea, experientele anterioare ale consumatorilor cu un anumit brand si/sau retailer primeaza inclusiv in fata pretului, intrucat acestea ofera siguranta cumparatorului. De altfel, acestea sunt in fond cele care creeaza o oarecare atasare fata de acel brand/retailer. De aceea, o buna directie in acest sens si destul de sigura pentru un business online o constituie orientarea catre piata online internationala: este mai dificil, dar mai sigur, sa te scalzi intr-un ocean mare decat sa fii mare, dar totusi sa te scalzi intr-o mare mica si destul de nesigura.

Insa cum lansarea unui magazin online romanesc pe o piata de desfacere mondiala este destul de dificila in contextul socio-geografic al Romaniei, o alta optiune excelenta pentru un business online o poate constitui asocierea cu un retailer international gigant si renumit pretutindeni, indiferent de continent, un retailer care sa ofere inclusiv servicii de tip marketplace si care deja si-a construit un brand de neclintit. De pilda, Alex Huditan si Claudiu Stanculescu au initiat astfel de businessuri pe Amazon si produc venit constant de mii, zeci si chiar sute de mii de dolari. Tinerii au deja o experienta de 3 ani in vanzarea online pe aceasta platforma, iar acum lucrurile functioneaza de la sine, motiv pentru care si-au propus in urma cu doi ani sa impartaseasca din cunostintele lor si altora interesati de acest model de business, in cadrul unui curs dedicat comertului online din fata laptopului pe cea mai mare piata de desfacere din lume: SUA.

„Dupa 3 ani de business online mi-am castigat libertatea si acum lucrez din tari precum Thailanda, Columbia, Mexic sau Brazilia. Imi doresc sa invat romanii acest model de business de la zero, daca la prima editie au fost 100 de inscrisi, au urmat apoi 160, 420, la ultima editie am depasit 1000, iar la urmatorul curs, deschis inscrierilor doar pana in 10 noiembrie, ne asteptam sa avem cateva mii de cursanti. Cresterea a venit natural, noi ne-am adaptat la cerintele pietei, iar piata din Romania s-a adaptat la acest model de business, care e deja celebru peste tot in lume. Acum Romania este acceptata pe lista de selleri ai gigantului Amazon, ceea ce inlesneste si mai mult lucrurile.”, explica Alex Huditan.

Prin urmare, in momentul lansarii intr-o afacere de e-commerce, este absolut necesara o analiza a comertului electronic romanesc actual, insa aceasta ar trebui pusa in conexiune inclusiv cu tendintele internationale in domeniu (dat fiind faptul ca vorbim de aceiasi factori determinanti) si, mai ales, trebuie luate in considerare inclusiv variante de business care implica o piata de desfacere mondiala, mult mai oportuna si mai deschisa succesului.