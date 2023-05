Dorin-Anton Rădoi, Infinity Marketplace: Vânzarile s-au dublat de la an la an. Investim constant în business-ul online

Anul 2021 a fost un an în care piața de ecommerce a explodat, datorită pandemiei care a determinat oamenii să migreze cumpărăturile în principal în zona online. În acest an, Infinity Marketplace punea bazele fundaţiei şi îşi croia drumul pe piaţa de ecommerce, perioada fiind cu atât mai prielnică pentru dezvoltarea business-ului, spune, într-un interviu pentru VTEX, Dorin-Anton Rădoi, owner al Infinity.

Pe de altă parte, anul 2022 a fost un an cu evenimente politice neprevăzute care au influențat negativ piața de ecommerce. “Cu toate acestea, suntem mândri să spunem că ne-am dezvoltat foarte mult în acest an și aceasta dezvoltare a adus după sine creșteri de până la 30% în vânzări. Am fost capabili să ne adaptăm la noile condiții și să ne menținem în continuare poziția pe piața online”, subliniază Dorin.

În timp ce compania a înregistrat creșteri semnificative în ultimul an, sunt hotărâți să continue să se dezvolte și să aducă îmbunătățiri constante pentru a satisface nevoile clienților noștri și a ne menține poziția puternică pe piață.

Cele mai apreciate feature-uri ale platformei Infinity

Infinity Marketplace este apreciat de către clienți și vânzători pentru multiplele sale caracteristici pozitive. Unul dintre aspectele importante ale platformei este faptul că este un Marketplace, unde clienții pot găsi produse din game diferite și de la selleri diferiți, oferind astfel o gamă largă de opțiuni de cumpărare. De asemenea, achiziția de pe platformă este simplă, corectă și eficientă, ceea ce adaugă un plus de confort pentru clienți.

Clienții sunt mulțumiți și de prețurile competitive de pe Infinity Marketplace, ceea ce îi motivează să achiziționeze produse de calitate la un preț mai avantajos. Pe lângă acest aspect, clienții apreciază suportul telefonic direct și atenția oferită de către echipa platformei, care îi ajută să facă achiziții informate și să își satisfacă nevoile.

În ceea ce priveşte vânzătorii, Infinity Marketplace le oferă oportunitatea de a-și promova produsele și de a-și extinde afacerea.

“Platforma are o reputație bună în ceea ce privește gestionarea tranzacțiilor, ceea ce le conferă sellerilor încredere în procesul de vânzare și în relația cu clienții. Vânzătorii apreciază faptul că Infinity Marketplace le oferă acces la un număr mare de potențiali clienți, ceea ce le permite să-și dezvolte afacerea, să-și crească vânzările și să își îmbunătățească reputația în mediul online. De asemenea, vânzătorii sunt mulțumiți de modalitățile simple și eficiente de administrare a vânzărilor, precum și de serviciile de suport și asistență oferite de echipa Infinity Marketplace”, subliniaza proprietarul business-ului.

Evoluția numărului de selleri din platformă

Comparativ cu anul anterior, numărul de vânzători de pe platforma Infinity Marketplace a cunoscut o creștere semnificativă, dublându-se față de cifrele raportate în luna aprilie 2022. În prezent, ne așteptăm ca numărul de vânzători să crească și mai mult până la sfârșitul acestui an.

“Având în vedere că vânzătorii reprezintă nucleul afacerii noastre, alocăm resurse semnificative pentru a ne asigura că aceștia beneficiază de servicii de înaltă calitate, atât din punct de vedere al platformei tehnologice, cât și al serviciilor de suport și asistență oferite de echipa noastră”.

Verticale de succes



Infinity Marketplace a obținut cele mai bune rezultate pe verticalele de articole pentru casă și grădină, oferind clienților o gamă largă de produse de calitate la prețuri competitive. În același timp, ne concentrăm asupra dezvoltării altor verticale de interes, cum ar fi articole pentru copii și produse electronice, care au avut o creștere semnificativă a cererii în ultima perioadă. De asemenea, suntem mândri să fim gazda comunității „Autentic”, dedicată promovării meșteșugarilor și artizanilor autohtoni, care oferă produse unice și autentice. Suntem încrezători că dezvoltarea puternică a acestor verticale va contribui la consolidarea poziției noastre pe piața online și la creșterea satisfacției clienților noștri.

Planuri de investiții anul acesta

“Suntem hotărâți să dezvoltăm Infinity Marketplace într-un mod sustenabil și responsabil, investind în tehnologie, clienți și selleri, pentru a ne asigura că oferim o experiență cât mai bună pentru toți utilizatorii noștri. În primul rând, ne dorim să continuăm să investim în dezvoltarea platformei noastre din punct de vedere tehnologic, pentru a asigura o experiență cât mai plăcută și prietenoasă utilizatorilor noștri”.

În același timp, compania se concentrează pe investiții cu focus pe clienți și vânzători, pentru a se asigura că oferă servicii de calitate și suportul necesar în fiecare etapă a procesului de cumpărare sau vânzare. Aceste investiții includ îmbunătățirea serviciilor de suport clienți şi seller, precum şi dezvoltarea de programe de loialitate și recompense atât pentru clienții, cât şi pentru vânzătorii fideli.

De la ce punct ar trebui un business online să ia in calcul pasul către marketplace?

Marketplace-urile oferă o modalitate convenabilă și eficientă pentru clienți de a găsi și cumpăra produse dintr-o gamă largă de categorii și branduri, iar pentru selleri reprezintă o oportunitate de a-și promova și vinde produsele online, fără a avea nevoie de resurse proprii pentru dezvoltarea unei platforme de vânzare.

Într-adevăr, un marketplace poate oferi avantaje competitive importante unui business online, precum creșterea numărului de produse disponibile pentru vânzare, diversificarea ofertei, atragerea de noi clienți și creșterea loialității acestora, precum și o sursă de venit suplimentar prin intermediul comisioanelor percepute pentru fiecare vânzare realizată pe platformă.

“Înainte de a lua decizia de a transforma un business online într-un marketplace, este important să se ia în calcul mai mulți factori, cum ar fi: tipul de produse sau servicii oferite, concurența existentă pe piață, costurile și resursele necesare pentru dezvoltarea și menținerea unei platforme de vânzare, precum și riscurile și beneficiile implicate într-o astfel de transformare.

În concluzie, marketplace-ul reprezintă o evoluție naturală a comerțului online și cred că acest segment va continua să se dezvolte în următorii ani, oferind noi oportunități atât pentru clienți, cât și pentru selleri”.

Cea mai buna decizie luată de Infinity anul trecut

Una dintre cele mai bune decizii pe care am luat-o în 2022 a fost adăugarea unui nou furnizor, care a adus o gamă largă de produse de calitate, consolidând astfel poziția noastră pe piață. În plus, am decis să investim în dezvoltarea tehnologică a platformei noastre și în creșterea capacității noastre de a oferi suport clienților și sellerilor, ceea ce ne-a ajutat să îmbunătățim experiența utilizatorilor și să creștem afacerea. De asemenea, am investit în dezvoltarea capitalului uman, oferind formare continuă și sprijin angajaților noștri, ceea ce a condus la o echipă mai motivată și mai eficientă în îndeplinirea obiectivelor noastre de business, spune Dorin-Anton Rădoi.

Schimbare a comportamentului clienților



Dorin-Anton Rădoi a observat o evoluție în comportamentul clienților români în ultimii ani, îndeosebi în ceea ce privește achizițiile online.

“Am constatat că există o maturizare a acestora, o încredere mai mare în procesul de cumpărare online și o mai mare atenție acordată calității și prețului produselor. Totodată, am observat o creștere a pieței de servicii, clienții fiind tot mai interesați să găsească soluții complete și personalizate în diverse domenii. Ne dorim să ținem pasul cu aceste tendințe și să oferim clienților noștri cele mai bune soluții, astfel încât să rămânem un partener de încredere în achizițiile lor online”, conchide el.

