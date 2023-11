Black Friday 2023 la Infinity.ro: ce a pregătit marketplace-ul

Anul acesta Black Friday se va desfaşura în perioada 10-20 noiembrie în cazul Infinity.ro şi se va diferenția prin explozia de produse și oferte pentru clienții companiei, spune Dorin-Anton Rădoi, CEO al companiei. “Cu o gamă mult mai bogată și variată comparativ cu anul 2022, ne-am propus să oferim reduceri spectaculoase de până la 80%. În comparație cu anul trecut, numărul de produse cu reduceri va fi de aproximativ 3 ori mai mare, depășind 100.000 de produse”, spune el, conform VTEX.com.

Infinity Marketplace va surprinde cu oferte în diverse categorii, cum ar fi casă și grădina, bijuterii și accesorii, piese și accesorii auto și multe altele. Cu reduceri de până la 80%, compania va oferi clienților oportunitatea de a achiziționa produse de calitate la prețuri de neegalat. “Cu toate acestea, păstrăm suspansul și vom dezvălui mai multe detalii pe măsură ce ne apropiem de eveniment”.

Evoluție Black Friday 2023 și comportamentul de consum al clienților

“Ne-am depășit deja recordurile de anul trecut, iar prognozele pentru Black Friday 2023 sunt extrem de optimiste. Cu un număr dublu de vânzători și produse în marketplace în ultimul an, am creat o bază solidă pentru un succes remarcabil. În contextul creșterii semnificative a vânzărilor din acest an, ne așteptăm la rezultate de până la de trei ori mai bune față de anul precedent. Black Friday 2023 se anunță a fi cel mai de succes eveniment din istoria noastră, cu o participare extinsă și un impact semnificativ asupra pieței”, spune Dorin.

În contextul economic actual, Gabriela Pădureț observă o schimbare semnificativă în comportamentul consumatorilor față de anii precedenți. O proporție însemnată a acestora începe să se educe cu privire la cumpărăturile online și devine mult mai selectivă în alegerea magazinelor virtuale. Un aspect notabil este faptul că publicul este dispuș să plătească câțiva lei în plus pentru o comandă, dacă asta înseamnă să beneficieze de siguranță și servicii adaptate nevoilor.

Chiar dacă prețul rămâne un factor important, consumatorii acordă o atenție sporită modalităților de plată și opțiunilor de transport oferite de magazinele online. Aceste aspecte cântăresc semnificativ în decizia finală de achiziție. În esență, asistăm la o schimbare în prioritățile consumatorilor, unde încrederea și serviciile de calitate devin la fel de importante precum prețul în sine.



Feedback de la sellerii din marketplace-ul Infinity

Un impresionant procent de 40% dintre partenerii din Infinity Marketplace se pregătesc să participe activ la evenimentul Black Friday din acest an, oferind nu mai puțin de 100.000 de produse la prețuri reduse. “Succesul remarcabil al campaniei se datorează relației strânse pe care o avem cu partenerii noștri și unei comunicări eficiente în cadrul sectorului B2B. Ne menținem în strânsă colaborare cu comercianţii, iar rezultatele sunt vizibile în beneficiile și diversitatea produselor oferite clienților noștri”, puncteaza CEO-ul Infinity.ro.

Reacțiile primite sunt extrem de pozitive, mulți dintre comercianţi experimentează pentru prima dată Black Friday alături de Infinity, “iar noi punem un accent deosebit pe educarea lor în pregătirea pentru un astfel de eveniment. Ne asigurăm că partenerii noștri sunt bine informați și pregătiți pentru a oferi clienților experiențe și produse de calitate în cadrul acestei perioade de reduceri speciale”, încheie Dorin-Anton Rădoi.

