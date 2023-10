NETOPIA anunță o nouă echipă de conducere: compania a împlinit 20 de ani

NETOPIA marchează cei 20 de ani de la înființare anunțând noua echipă de conducere, aleasă în urma achiziției pachetului majoritar de acțiuni de către Innova Capital.

De la înființarea sa în 2003, NETOPIA și-a consolidat prezența în rândul celor mai importanți jucători de pe piață în ceea ce privește furnizarea soluțiilor de plăți electronice și servicii de marketing digital pentru o gamă diversificată de clienți și industrii.



De-a lungul celor 20 de ani, NETOPIA a introdus soluții precum plățile SMS, plățile cu cardul online și portofelul digital MobilPay Wallet, facilitând milioane de tranzacții și contribuind semnificativ la dezvoltarea industriei de comerț electronic din România.



În luna mai a acestui an, NETOPIA a anunțat o etapă semnificativă în parcursul său, odată cu vânzarea majorității acțiunilor către Innova Capital, una dintre cele mai importante companii de private equity din Europa Centrală și de Est. Această mișcare strategică deschide noi orizonturi pentru Grupul NETOPIA și aduce noi lideri în echipă.



Noul supervisory board al companiei va fi format din Krzysztof Kulig, Senior Partner la Innova, Anna Zientkiewicz, Director la Innova, și Antonio Éram (fondatorul Grupului NETOPIA), care va trece de la funcția de CEO la supervizarea strategiei globale a Grupului NETOPIA.



În management board, Felix Crișan (co-fondator al Grupului NETOPIA) preia funcția de CEO, venind din poziția de CTO. Delia Paceagiu, până acum Legal and Compliance Director, preia funcția de COO, în timp ce Horia Grozea, actualul Sales and Business Development Director, își extinde rolul în cadrul organizației.



„În ultimii 20 de ani, am construit o relație de încredere cu mai mult de 25.000 de companii care folosesc serviciile noastre de plăți electronice în fiecare zi. În timp ce sărbătorim acest moment important, ne pregătim pentru noi oportunități, alături de Innova Capital. Avem experiența necesară pentru a începe dezvoltarea unui nou capitol concentrat pe creștere, având inovația ca principal catalizator pentru toate proiectele noastre”, a declarat Antonio Éram, fondatorul Grupului NETOPIA.





În prezent, Grupul NETOPIA oferă o gamă diversificată de soluții de plată electronică și servicii conexe pentru peste 25.000 de comercianți, cu accentul pe IMM-uri. Prin platforma NETOPIA Payments, compania procesează 25% din tranzacțiile cu cardurile online de pe piața locală anual. Aplicația mobilPay Wallet, portofel digital multifuncțional, facilitează plățile la mii de locații online și offline.





NETOPIA este un grup de companii românești înființat în 2003, care cuprinde serviciile NETOPIA Payments, mobilPay Wallet, web2sms și Kartela.

