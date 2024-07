FAN Courier, companie antreprenorială 100% românească, fondată în 1998 de Adrian Mihai, Neculai Mihai și Felix Pătrășcanu, își consolidează poziția pe piața de curierat ultrarapid, prin transformarea serviciului "Priority by FAN” în brand de sine stătător. Serviciul va putea fi accesat de clienții din orașele în care este disponibil, clienți care au nevoie să primească produsele comandate în maximum 90 de minute.

Serviciul ultrarapid ”Priority by FAN” este o metodă alternativă de livrare, comercianții având posibilitatea să trimită comenzile către beneficiari în scurt timp pe plan local. Prin accesarea acestui serviciu, livrările ajung la destinație în maximum 90 de minute de la ridicare și este disponibil pentru o gamă largă de produse, de la cumpărături din supermarket, la restaurante, home&deco, electronice&IT, librărie, farmacie, florărie, beauty&care, cadouri, pet shops etc.

Serviciul de livrare ultrarapidă este deja disponibil în șase orașe, respectiv București, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov și Iași, urmând să fie extins și în alte orașe din țară.

”Serviciul Priority by FAN va funcționa ca un centru de cost-profit de sine stătător, de pe o nouă entitate juridică, FAN Priority Express”, a declarat Dragoș Arnăutu, care preia și poziția de CEO Priority by FAN.

Dezvoltat firesc, ”Priority by FAN” completează portofoliul de servicii oferite de compania mamă, FAN Courier. Astfel, ”Priority by FAN” va funcționa ca un serviciu de livrare ultrarapidă pe care îl pot folosi vendorii care-și doresc să ofere clienților servicii de livrare într-un timp foarte scurt.



„După experiența foarte bună pe care am avut-o cu livrările ultrarapide, extinderea și dezvoltarea accelerată a serviciului pentru a-l face disponibil tuturor retailerilor care au nevoie de un astfel de serviciu instant de livrare a fost pasul următor firesc”, precizează Adrian Mihai, CEO FAN Courier.

Cum funcționează Priority by FAN?

După plasarea comenzii și bifarea serviciului ”Priority by FAN”, produsul va fi ridicat de la retailer în maximum 30 de minute și livrat destinatarului în cel mai scurt timp de la ridicare, în funcție de distanță. Raza de livrare este în interiorul orașului în care este disponibil serviciul.

Livrările în regim ultrarapid se realizează de luni până duminică, în intervalul 9:00-21:00. ”Priority by FAN” este un serviciu premium, prețul acestuia variind în funcție de distanță, iar greutatea maximă acceptată este de 30 kg/livrare.

”După doi ani de la lansarea primei opțiuni de livrare rapidă, am realizat că nevoile clienților se îndreaptă spre serviciile de acest tip. Oamenii sunt din ce în ce mai grăbiți și vor să rezolve cât mai rapid probleme diverse, iar atunci când fac o comandă se așteaptă să o primească în cel mai scurt timp. Priority by FAN este disponibil momentan doar pentru persoanele juridice care vor să ajungă la clienții lor mult mai rapid și mai facil, dar căutăm soluții pentru a pune acest serviciu și la dispoziția persoanelor fizice, care vor să trimită pachete de mici dimensiuni pe distanțe scurte, în interiorul orașului. Momentan, oferim o platformă de plasare manuală a comenzilor pentru clienții noștri, integrare prin API pentru o plasare automată, precum și intergrări cu platformele Shopify, WooCommerce, Gloria Food, Innoship, Postis.”, a declarat Dragoș Arnăutu, CEO ”Priority by FAN.”

Sursa foto: FAN Courier