Adrian Mihai, CEO FAN Courier: Avem primii 5 angajați din Nepal. Am depus actele pentru a aduce alți 125

Industria de curierat se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește forța de muncă. Aducerea oamenilor de la zeci de kilometri distanță cu mijloacele de transport puse la dispoziție de companie nu acoperă necesarul industriei. Compania românească FAN Courier a apelat și la a aduce personal din Nepal, primii angajați fiind deja prezenți în depozite.

„Forța de muncă e din ce în ce mai greu de găsit. Găsim foarte greu șoferi profesioniști, oameni în depozite. Am adus primii oameni din Nepal acum 2 săptămâni și am depus actele să mai aducem încă 100-125. Suntem destul de mulțumiți de primii 5, care își fac treaba foarte bine și au început să învețe primele cuvinte în limba română”, a precizat Adrian Mihai, CEO FAN Courier.



Pentru a-i aduce pe cei 5 angajați din Nepal, procesul a durat 6 luni, conform reprezentanților FAN Courier.



FAN Courier estimează o creștere a afacerilor din acest an cu 15%. Compania va încheia anul în curs cu o cifră de afaceri de 250 de milioane de euro. O prioritate a companiei în acest an a fost extinderea și consolidarea businessului în regiune și digitalizarea și dezvoltarea de soluții alternative de livrare.

Pentru 2024, FAN Courier își propune o prezență semnificativă în Europa, de aceea o direcție de investiții pentru anul viitor va fi dezvoltarea de noi puncte de legătură între piața autohtonă și cea vest-europeană.

În 2023, una dintre direcțiile importante a urmărit dezvoltarea internațională, efect al creșterii semnificative a comerțului online și a numărului mare de retaileri internaționali care livrează în piața românească sau sunt interesați să își crească prezența la noi. Drept urmare, FAN Courier a luat decizia de a investi 4 milioane de euro în primul HUB internațional dedicat exclusiv e-commerce-ului, la Arad. Bugetul total de investiții al FAN Courier a fost anul acesta de 35 de milioane de euro.

