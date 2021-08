A plecat de la ideea de a aduce mai multe produse germane pe piața sibiană, una în care comunitatea săsească este una consistentă. A început să colaboreze cu un bătrân care cunoștea rețete de preparate săsești, ajungându-se, într-un final, și la brandul sub care operează acum acest business: Bătrânu Sas.

„Business-ul nostru principal a fost cel cu produse din carne. De la carne proaspătă, la semipreparate până la mezeluri. Am plecat în 2012, cu un oarecare istoric și din urmă, din familie, dar și din dorința de a aduce produse cum nu reușeam noi să găsim. Ne plăceau foarte mult produsele nemțești și nu numai. Ne-am gândit la ce se poate lega la noi aici în comunitate.

Încă avem o prezență destul de numeroasă a minorității săsești, în care găsim meșteșugari foarte buni, inclusiv pe partea de mezeluri. În familia mea am mai lucrat cu un mezelar sas, bătrân de altfel. Ne-au plăcut principiile și bazele după care lucra, dar și de el în sine. Din păcate, el nu mai este acum, dar am rămas cu o bază foarte bună de la el.

Am luat rețetele românești tradiționale, cum ar fi cele de cârnați, salam de vară, parizer și așa mai departe și ne-am întrebat: cum putem să le facem să fie ale noastre, cum ne-ar plăcea nouă să fie? Deci am plecat de la ideea de a le face așa cum ne-ar plăcea nouă să le mâncăm, respectând și niște principii de calitate, de proceduri și așa mai departe”, ne-a povestit Adrian Munteanu.

În 2012 a deschis un magazin, iar simțind nevoia de a avea un partener, și-a mai adus un asociat, pe Andrei Drăgan Răduleț. El a venit cu foarte multe lucruri pe partea tehnică și de proceduri, ceea ce le-a ajutat business-ul. După care, ușor, ușor au tot mai adăugat și magazine.

Ca o extensie firească și naturală, din 2014 au început să participe și la Târgul de Crăciun din Sibiu, cu un stand alimentar, în care făceau mâncare. Din produsele din carne pe care le făcea Bătrânu Sas. Au început cu hotdog și cârnați. Acestea erau produsele lor forte de atunci.

„Am tot făcut treaba asta până în 2017 în fiecare an, dar apăreau tot felul de probleme de natură tehnică acolo, până când ne-am săturat să avem atâtea probleme și am zis hai să facem mai bine. Așa am ajuns la un producător de rulote alimentare din Germania, unul foarte bun, cu experiență de peste 70 de ani în domeniu, și am achiziționat o rulotă nouă, cu foarte multe dotări tehnice, la care nici măcar nu ne gândeam. O rulotă care ne-a ajutat să atingem, la unele evenimente, volume de vânzări la care nici nu visam.

După aceea am luat și a doua, și a treia rulotă și am început să facem și burger. La burgeri, tot așa, ne-am ales tot ceva ce ne plăcea nouă și ne-am gândit cum putem să-l facem să fie al nostru, dar și mai bun decât ceea ce găsim pe piață. Am luat fiecare element în parte și ne-am dus până în cel mai mic detaliu, încercând să controlăm calitatea și mai ales gustul. După asta ne ghidăm, la finele proiectului noi asta ne dorim, să fie totul de bun gust, și la propriu și la figurat”, ne-a mai povestit tânărul antreprenor.

Cam acesta a fost începutul. Prima locație în care au avut și grill a apărut în 2019, după ce au trecut și printr-un proces de rebranding al afacerii, de la logo la ambalaj la tot ce poate să însemne acest proces, inclusiv un nou concept de magazin, cu un spațiu mai mare și mai generos, cu o zonă dedicată în care să servim clienții cu mâncare, zonă care până atunci nu exista decât lângă rulota alimentară, lângă food truck.

„Ne-am dorit să avem și un design special, un brand care să-ți inspire ceva, iar atunci când intri în magazin să te aștepți la un produs de calitate și care să fie mai bun decât în altă parte”, ne-a mai spus Adrian.

În prezent, Bătrânu Sas are 4 magazine, două pe modelul vechi, mai mici, și două după conceptul nou, care are și zona pentru mâncare. Cele două magazine mici se regăsesc în Piața Cibin, iar dintre cele mari unul pe Șoseaua Alba Iulia, în incinta clădiri de birouri Cibinium, iar celălalt, care a fost deschis în 2020, se află pe Bulevardul Mihai Viteazu.

Pandemia a adus o schimbare radicală, iar livrările au devenit o parte importantă din business

În contextul în care cei doi asociați de la Bătrânu Sas au simțit că pandemia de Covid-19 este ceva serios și realizând că nu se vor mai putea baza pe stilul de desfacere clasic, au decis că trebuie să vină cu o soluție, așa că au ales să-și deschidă un magazin online.

„În ianuarie 2020, când am văzut că se îngroașă gluma cu pandemia în SUA, am știut că probabil va urma și la noi un lockdown. Cu toate astea, până în luna martie nu am făcut nimic deosebit, când a devenit clar că așa ceva se va întâmpla.

Cum am auzit că va fi impus un lockdown, ne-am mișcat foarte rapid, iar într-un singur weekend (cel care a precedat intrării în carantină – n.r.), am făcut un magazin online, dintr-un template din Shopify, cu poze de produse făcute cu telefonul, cu descrieri foarte succinte. Am făcut totul cât s-a putut de repede în speranța că-l vom putea face activ până luni. Din păcate nu am reușit să-l deschidem luni, dar în a doua zi de lockdown, adică marți, funcționa un magazin online care înainte nu exista.

Apoi, în 3-4 zile, am sărit de la zero la 140 de comenzi pe zi. A fost un boom care ne-a pus pe treabă. Ca să rezolvăm problema cu mâncarea, am cerut permisiunea proprietarilor clădirii Cibinium ca să ne punem o rulotă în parcarea care devenise goală, pentru că oamenii nu mai veneau la muncă în clădire, și am început să vindem de acolo burgeri. Făceam și noi livrări cu mașinile noastre, dar la 140 de livrări pe zi nu aveam cum să facem față, așa că ne-am propus să facem treaba asta și mai bine”, ne-a mai povestit Adrian Munteanu.

Așa a venit momentul în care Bătrânu Sas a trebuit să găsească o soluție să ajungă mai ușor la clienți prin serviciile de livrare, ocazie cu care, tazz by eMag, un serviciu nou și determinat, a devenit, încă de la început, un partener de afaceri.

„Evident, am căutat să găsim parteneriate cu serviciile de livrare și am ajuns să lucrăm cu tazz, ceea ce ne-a prins foarte bine, pentru că aveam nevoie de o schimbare în business. Nouă ne-a plăcut mereu să facem schimbări, să inovăm. În fiecare an am încercat să facem ceva, fie că a fost ceva voit sau forțat, așa cum a fost acum în pandemie”, ne-a mai dezvăluit Adrian.

Din fericire pentru Bătrânu Sas, pandemia nu a fost un moment care să îngreuneze afacerile și dezvoltarea de business, ci o oportunitate de a crește, care a îndrumat compania către serviciile de livrare, către colaborarea cu tazz și către conștientizarea importanței unui asemenea serviciu. Mai ales într-un moment în care livrările au devenit o componentă aproape esențială în viața noastră de zi cu zi.

Este ceva cu care am rămas și după perioada de carantină națională. În mai toate orașele țării, mai ales în cele mari, ne întâlnim zi de zi cu livratorii pe străzi, semn că a devenit un serviciu la care românii apelează cu tot mai multă încredere și din ce în ce mai des. Pandemia a fost un moment în care serviciile de livrare și-au dovedit pe deplin utilitatea lor.

„Fără partea de livrare, nu am fi avut mare business, asta e clar”

Potrivit tânărului antreprenor de la Bătrânu Sas, până la urmă, orice situație, indiferent cât de dificilă, are și o parte pozitivă. Am analizat ce aveam de făcut și ne-am gândit cum puteam să întoarcem toată această situație în favoarea noastră. Să profităm la maximum de oportunitatea care ni s-a deschis în cale.

„Din păcate, mulți colegi de-ai noștri nu și-au putut derula afacerile pentru o bună perioadă de timp pentru că au trebuit să stea închiși, dar cum noi eram, ca business, incluși în zona de esențial, ne-am putut derula activitatea în continuare, dar fără să mai putem servi mâncare în interiorul magazinelor. Însă, cu ajutorul rulotei am reușit să menținem partea de comerț ambulant, să vindem pe stradă, dar ne-am propus să o facem și mai bine”, a continuat să-și spună povestea Adrian Munteanu.

tazz by eMag a fost un partener care s-a implicat activ de la început

Cu o serie de produse care se vindeau foarte bine, cu o susținere din partea clienților săi, care au continuat să comande produsele lor, dar și cu un partener care s-a implicat activ cu foarte multe propuneri, afacerile celor de la Bătrânu Sas au continuat să prospere și în pandemie.

„Le datorăm destul de mult și cred că pot spune că ne-am ajutat mult reciproc. tazz a venit ca un jucător nou, dornic, în căutare de piață. Aveau nevoie și ei să-și dezvolte proiectul, dar aveam și noi nevoie de sprijin.

Ne-am găsit cu această ocazie un partener care să ne ajute la nivel local, cu care ne-am înțeles foarte bine și cu care suntem bucuroși să colaborăm și pe mai departe. Au venit de la început cu foarte multe propuneri, în special pe partea de promoții, marketing, push-uri, iar rezultatele s-au văzut. Am făcut multe evenimente cu ei, care au răsunat în tot orașul, care ne-au adus atât nouă, cât și lor, rezultate foarte bune.

Din punctul acesta de vedere, suntem foarte, foarte mulțumiți de colaborarea cu tazz. În prezent, mai mult de jumătate din livrările noastre le facem prin tazz by eMag”, ne-a mai spus Adrian Munteanu.

În prezent, Bătrânu Sas se concentrează pe consolidarea business-ului pe piața sibiană și împrejurimile sale, dar speră să se poată extinde și la nivel național, iar serviciile de livrare, precum cele furnizate de tazz by eMag pot fi cheia. Una dintre țintele principale ale lui Adrian Munteanu este Bucureștiul, o piață pe care crede că Bătrânu Sas, cu produsele sale unice, ar putea avea succes.

