Piața cafenelelor în România are un viitor foarte bun, după ce în pandemie a fost o adevărată luptă pentru supraviețuire, potrivit lui Vasi Andreica, CEO al grupului Anvas, din care face parte și lanțul de cafenele TED’s Coffee Co.

Originar din Maramureș, Vasi Andreica a făcut liceul la Oradea, facultatea la București, iar acum a devenit unul dintre cei mai importanți jucători la nivel național pe piața cafelei și cafenelelor. Companiile din grupul său, Anvas, acoperă atât importul și distribuția de cafea și echipamente pentru aceasta, cât și segmentul de cafenele propriu-zis, prin rețeaua TED's Coffee Co. De ce a ales tocmai acest domeniu, cu toate că în liceu s-a specializat ca tehnician dentar, iar apoi a urmat Dreptul?

”Eu, la bază, am o companie de import și distribuție în domeniul HoReCa. Reprezentăm anumite branduri în România, suntem foarte conectați la tot ce înseamnă piața asta. Totdeauna am încercat să avem și o locație prin care validam anumite concepte, produse, servicii, să fie ca un showroom pentru produsele pe care le importăm”, a povestit Vasi Andreica pentru wall-street.ro.

Pandemia, o luptă pentru supraviețuire pe piața cafenelelor

În prezent, TED's Coffee Co. are aproape un deceniu de la înființare și este una dintre cele mai cunoscute rețele de cafenele din România, având atât localuri proprii, cât și în franciză. Proprietarul său recunoaște însă că ultimii ani au fost dificili, iar pentru 2022 plănuiește mai degrabă o reașezare.

Pandemia a creat turbulențe extrem de serioase. Au fost momente în care credeam că nu vom mai supraviețui. Ieșim destul de șifonați, de mutilați, din această criză. Anul acesta mai avem deschideri, pentru că avem contracte semnate și nu am renunțat complet la expansiune, doar am temperat-o. - Vasi Andreica -

Cum se văd scumpirile în ceașca de cafea a românilor

Care este acum situația pieței cafenelelor din România? Vasi Andreica spune că, pe cât de dificilă a fost situația în pandemie, pe atât de mari sunt oportunitățile, în condițiile în care marii jucătorii internaționali nu sunt foarte implicați în România. Pe de altă parte, la ora actuală, provocarea, la nivelul grupului său de companii, o constituie creșterile de prețuri.

”Scumpirile ne afectează destul de serios cifrele și impactul e destul de mare. Noi încă n-am scumpit fiindcă situația astăzi e încă foarte fluidă. În fiecare zi primim o informare de la un furnizor că nu poate livra sau că a crescut prețul cu 20%. Scumpirile, până acum 2 ani, erau de 2-3%, acum avem 10%, 12%, chiar 15%, nu știi cum să le mai negociezi”, mai spune Andreica.

Românii au o cultură a cafelei și o relație personală cu aceasta

Care este specificul pieței românești a cafelei? Unul mai puțin obișnuit, explică Vasi Andreica, în condițiile în care avem un consum mare de cafea - dar acesta se face mai ales acasă. ”Avem o cultură și o relație personală cu cafeaua de pe vremea nechezolului, toți ne facem cafeaua acasă, dar nu am bea-o afară. Până la urmă e și o chestiune de preț, până acum 5-6 ani nu era ieftină cafeaua în oraș, raportat la salarii”, explică CEO-ul Anvas Group.

De altfel, are și un magazin online, deschis în urmă cu un an, al cărui slogan este ”Be a barista at home!” și care, pe lângă cafea și ingrediente, vinde și echipamente și accesorii de bar.

Un moment foarte bun pentru a investi în zona de cafenele

În același timp, rețeaua TED's Coffee Co. a ajuns la aproape 50 de locații în toață țara și proprietarul său are încredere și în această direcție de dezvoltare. Este un context foarte bun pentru a investi în zona de cafenele, consideră el.

”Eu zic că piața cafenelelor are un viitor foarte bun, dar avem foarte puține locații pe cap de locuitor. Suntem consumatori de cafea, ne place foarte mult produsul, dar bem cafeaua acasă. În ultimii 10 ani, piața out-of-home crește accelerat, dar dacă am lua ca exemplu Polonia, suntem departe de ei la cafenele pe cap de locuitor.”

Vor intra și la noi rețelele mari, pentru că momentan nu avem jucători internaționali în afară de Starbucks. Pentru noi e un context bun să dezvoltăm, pentru că în momentul când vor veni cel puțin 2-3 jucători care vor ataca piața, va fi mai complicat. Vasi Andreica, CEO TED's Coffee Co.

Care e povestea din spatele acestei rețele de cafenele? Una extrem de prozaică. ”Numele a venit după un pitch făcut pe Internet, la o firmă din Statele Unite. Voiam un nume scurt, recognoscibil. Am primit foarte multe variante, și de logo, și de nume. Nu voiam clasica ceașcă de cafea cu aburi, voiam altceva. Am plătit și asta a fost. Mi-ar plăcea să spun că are în spate o poveste, dar nu are.”

Cum controlezi o rețea națională de cafenele

Secretul este însă materia primă. Aceasta trebuie să fie de cea mai bună calitate pentru a compensa problema personalului, spune Vasi Andreica, care și importă cafeaua și ingredientele folosite în rețeaua sa. ”Ai mari probleme în a pregăti barista foarte buni, e o realitate. Când începi să scalezi, începe și o diluție a calității. A fost o decizie asumată că, având ingrediente de cea mai bună calitate, voi avea tot timpul un produs bun la final. Dacă un barista excepțional poate face dintr-un lapte și o cafea medii un produs OK, un barista care nu e atât de bun, îți strică ziua. Și strică și brandul, implicit.”

Cafeneaua înseamnă un tip de experiență, fiindcă în fond e cafea, cât poți să inventezi? De la design, de la muzică, până la faptul că barista zâmbește - tot complexul acesta de factori contribuie la experiența clientului, îl fac să se întoarcă.

Vasi Andreica, CEO TED's Coffee Co.

Acest lucru implică însă și un ”food-cost” mai mare decât al altor cafenele. Iar cea mai mare provocare este menținerea nivelului de calitate și a experienței clientului în toate cafenelele, indiferent că sunt sau nu în franciză.

”Trebuie să îi ții din scurt, pentru că toată lumea vrea să inoveze, toți au idei. Nu numai francizații, și barista au idei. Procedurile trebuie să fie foarte strict, la fel și controlul de calitate. Altfel, te trezești că mergi, să zicem, în Oradea, intri într-un TED's și habar nu ai unde ești”, încheie Vasi Andreica.

Sursa foto: Pixabay