Roxana Epure a devenit din angajat proprietar al companiei de software NextUp, iar în prezent s-a impus în peisajul de business ca fiind un apărător avid al firmelor mici și mijlocii, sugrumate adesea de modificările de Cod Fiscal. Organizația pe care o conduce (fosta CIEL România) furnizează servicii de software pentru afaceri, fiind dezvoltatorul unui ERP (Enterprise Resource Planning) cu inteligenţă artificială, un sistem informatic ce se conformează proceselor operaţionale de afaceri. Cu Roxana am avut o discuție în care am pus reflectoarele pe ce s-a întâmplat în viața sa profesională înainte de a ajunge în această poziție, despre care spune că îi aduce în sfârșit siguranța faptului că schimbarea (într-un domeniu cum este cel al tehnologiei) se petrece în ritmul alert pe care îl resimte în sfârșit ca fiind unul confortabil.

„M-am dus în mod natural după tehnologie până mi-am găsit locul”

„Sunt un tânăr din Pitești, am făcut Asistență Socială la Universitatea Pitești. Am fost mereu un om visător și nu mi-am găsit locul acolo, lucrurile erau mult prea statice. M-am dus în mod natural după tehnologie până mi-am găsit locul”, spune Roxana Epure care la începutul anilor 2000 a și predat la universitate.

Avea apoi să vină la un master, în București, oraș de care a simțit că aparține. A făcut apoi suport tehnic pentru o enciclopedie digitală franțuzească, dar s-a ocupat și de creșterea funcționalităților produsului, plecând de la feedbackurile clienților. Prelua cerințele lor si apoi venea cu propuneri pentru echipa de dezvoltare, care era în Franța. Habar nu avea atunci cât de utilă avea să îi fie acea experiență.

Ulterior am schimbat oarecum industria, m-am dus către e-tourism. Nu am făcut niciodată turism clasic. Eu practic m-am dus în mod natural după tehnologie și tot ce înseamnă digitalizare și mi-am găsit locul acolo, probabil prin prisma asta, că sunt lucruri care se mișcă cu o viteză care mi se potrivește mie. Ulterior am ajuns la CIEL, așa se numea pe vremea aceea, unde am avut oportunitatea să schimb lucruri, să schimb direcții, să aleg direcția strategică a companiei. Am avut o chimie cu Pierre Ives (n.red. cofondatorul companiei) și tot așa funcționăm și acum, după 13 ani. Roxana Epure, Managing Partner NextUp

De la angajat la antreprenor

Tranziția de la statutul de angajat la cel de antreprenor nu a fost văzută de Roxana ca fiind o trecere bruscă decât la nivel administrativ, însă ca mentalitate, ea spune că mereu a avut o gândire antreprenorială.

„Eu vin dintr-o familie unde tata a avut chemare pentru antreprenoriat, așa cum se făcea imediat după vremea lui Ceaușescu. Și fără să îmi dau seama, cred că nici nu am realizat acest lucru până la vârsta asta. Eu am plecat foarte devreme de acasă, dar cred că în sinea mea mă uităm la el tot timpul. Practic eu așa am fost poziționată în tot timpul acesta”

Până să preia conducerea firmei, în 2010, Roxana a ieșit mereu în evidență prin prisma faptului că depunea mereu un efort extra în relațiile cu clienții care cumva depășeau aria ei de responsabilități. Spune că nu obosește niciodată când vorbește cu oamenii și e mereu dispusă să-i ajute să folosească un produs digital chiar și pe cei care nu știu ce e acela un mouse.

„Nu pot spune că a fost neapărat o trecere de la a fi angajat la a fi antreprenor. Eu prima dată când am făcut trecerea, pe hârtie, nu a fost nicio diferență, nici nu am spus, nu am marcat momentul pentru că pentru mine nu s-a întâmplat nimic special. Eu eram dintotdeauna poziționată așa. Și înainte de CIEL, făceam e-tourism, tot timpul vânam oportunități de creștere (...) Acolo unde vedeam că sunt oportunități, făceam o propunere de îmbunătățire și o și implementam tot eu. Și multe dintre proiectele acelea au avut rezultate”, a declarat Roxana Epure care în 2010 a trecut de la rolul de client relationship manager în cadrul NextUp la cel de Managing Partner.

„Un lider se pune în echipă, își suflecă mânecile și face lucruri împreună cu echipa”

„Împreună” și „colaborare”, aceste două cuvinte descriu cel mai bine un lider, fiind două atribute care nu trebuie să lipsească de la un om desemnat să conducă echipe, spune Roxana Epure. Într-o zi obișnuită de lucru o vei vedea în interiorul echipei sale, cu care muncește cot la cot pentru a dezvolta și a livra produse software care ies din companie și care ajung ulterior la antreprenori și contabili.

Un lider se pune în echipă, își suflecă mânecile și face lucruri împreună cu echipa. Și încerc să fac asta și reușesc probabil. Testul suprem pentru un lider mi se par situațiile de criză. Dacă în situația de criză te poziționezi ca un șef și dai ordine și le spui ce să facă și tu aștepți să vină rezultatele către tine, rezultatele nu vor veni la nivelul la care te aștepți tu. Dar dacă vii tu către oameni și faceți împreună, altceva. Roxana Epure, Managing Partner NextUp

Roxana nu face niciodată planuri de pe o zi pe alta pentru că la ea se întâmplă totul cu mult timp înainte. Totul este gândit de dinainte, organizat și bine pus la punct. „Planificarea este sfântă pentru mine”, îmi spune ea cu toată convingerea. Iar pentru că organizarea înseamnă eficiență, ședințele cu angajații de la NextUp nu durează mai mult de 30 de minute, decât în cazuri excepționale.

„Ce mă mai ajută ca strategie de câștigat timp pe termen lung e următoarea situație: oamenii au tendința să vină cu probleme la manager. Managerii au tendința să le dea soluții. Din experiență, am descoperit ceva mult mai bun, să îi întreb pe oameni cum văd ei soluția. De multe ori, echipa da soluția mai bună decât omul acela care nu e în fiecare zi acolo, în activitatea lor. Și de multe ori soluțiile sunt mai bune sau potrivite decât cele ale managerului. Și asta iarăși îți da timp. Pe termen scurt, desigur, e rapid să dai tu soluții, dar pe termen lung, oamenii nu cresc profesional”, este de părere antreprenoarea.

„Nu numesc oamenii care au greșit, numesc greșeala”

Oamenii greșesc pentru că oamenii nu sunt ideali, iar din greșeli se învață, este de părere Roxana Epure. Principiul său de bază în companie după care se ghidează în relația cu angajații pe care îi coordonează este unul cât se poate de simplu: „Nu numesc oamenii care au greșit, numesc greșeala. Încerc cât pot de mult să nu mă concentrez pe critică, pe ce ai greșit și să spun întotdeauna `unde puteam să facem mai bine`, spune ea.

Roxana crede foarte mult în oameni care sunt dispuși să învețe, chiar dacă sunt la început de drum, motiv pentru care în procesele de recrutare de la NextUp primează mai curând atitudinea decât abilitățile cu care este echipată persoana care vine la un interviu de angajare. Expertiza se învață, însă mentalitatea se schimbă foarte greu, de aceea e bine să recrutezi pe valori, spune ea.

„Eu lucrez cu un consultant care mă ajută. El îmi spune să mă gândesc care sunt valorile, abilitățile omului respectiv. Antreprenorii sunt tentați să recruteze un om nou pe o poziție veche prin comparație cu persoana anterioară. Se poate să vrei să fie ca persoana care a fost înainte sau deloc ca persoana care a fost înainte. Pică în plasa asta. Și eu am picat acolo. Pică în plasa asta de a nu vedea valori pe care omul respectiv le are sau nu. Dacă aduci pe cineva prin antiteză, riști să pierzi niște valori pe care le-ai putea valorifica”, a mai precizat Roxana Epure.

Sursa foto: NextUp