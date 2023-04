„Cariera nu a fost un o țintă în sine. M-am bucurat de călătorie”

Daniela Constantinescu a fost numită în toamna lui 2022 Country Manager la compania de curierat și logistică UPS, poziție din care coordonează operațiunile pentru România, Ungaria, Grecia și Slovenia, patru piețe de logistică cu cea mai rapidă creştere din Europa. Însă călătoria sa profesională începe cu mulți ani în urmă, chiar când România avea să facă primii pași în democrație, după o revoluție violentă, despre care cei din generația mea au aflat de la părinți și din cărți. Daniela Constantinescu a început facultatea în vremea comunismului și a terminat-o în vremea capitalismului.

E mult spus în vremea capitalismului, erau pașii de început în economia de piața a României (...) Am prins jumătate-jumătate, însă curricula nu a fost adaptată. Noi nu am avut timp să ne adaptăm și atunci pentru mine, practic, după terminarea facultății a început un proces de căutare și de văzut cum pot să-mi construiesc o carieră. La vremea respectivă nu prea aveam noțiunea de carieră, ea a venit ceva mai târziu. Ce mi-a fost clar a fost pentru mine faptul că vreau să fiu bună în ceea ce fac. Îmi doream să am o profesie, să excelez în profesia respectivă și să rezoneze cu personalitatea mea. Daniela Constantinescu, Country Manager UPS Ungaria, Grecia, România şi Slovenia

Avea apoi să lucreze vreme de doi ani în administrația publică, un loc în care spune că nu și-a găsit ușor busola și cu care nu a rezonat. Deși la ministerul la care lucrase a urmat și niște cursuri de baze de date, pasiunea pentru finanțe a rămas prioritară. S-a reorientat rapid către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) care se înființa în acea perioadă și care avea să o poziționeze bine în piața muncii. Spune că titulatura de membru CECCAR i-a oferit o flexibilitate mai mare în a-și căuta și a-și alege viitorii angajatori.

„Cred că fiecare loc de muncă pentru mine a avut o însemnătate din punct de vedere profesional, atât prin experiența câștigată, cât și prin oamenii pe care i-am întâlnit (...) Zona de finanțe era foarte dinamică la vremea aceea. Sunt anii în care s-a introdus taxa pe valoare adăugată, pentru că nu exista așa ceva în România. Auzisem pentru prima dată de taxa pe valoare adăugată, auzisem pe urmă de export” a declarat Daniela Constantinescu.

Textile Dacia SA avea să fie primul angajator de lungă durată din cariera Danielei Constantinescu. Din 1995 și până în 2004 a fost șeful departamentului financiar al fabricii la care lucrau 600 de angajați.

„Aveam export, aveam tranzacții în valută. Am avut cooperare foarte strânsă cu administrația fiscală pentru că aveam rambursări de TVA. A fost un job foarte dinamic și a fost și perioada în care am născut. Apoi m-am reîntors, am crescut și pe urmă mi-am luat zborul”

Iar „zborul” a purtat-o mai departe către Altex, unde a fost manager financiar timp de doi ani, într-un carusel profesional nou și unul în care nu ar fi rezistat fără ajutorul familiei sale. „Trebuie să-i dau credit soțului meu”, îmi spune cu multă hotărâre pentru că el a fost cel care a acoperit după-amiezile în care ea lipsea, dar și serile în care era absentă pentru că urma cursuri, muncea până târziu sau chiar și când era plecată în interes de serviciu.

„Am avut și părinții alături, dar și socrii care au fost tot timpul deschiși să mă ajute. Cred că ceea ce am făcut, am făcut din plăcere, a fost o nevoie internă, să-mi demonstrez mie până la urmă, sau să fac ceva să mă simt bine. Și acoperind această nevoie personală, pe urmă toate celelalte au venit natural pentru mine. Cariera nu a fost un o țintă în sine. M-am bucurat de călătorie și ulterior au venit și recunoașterile și a venit și ascensiunea în carieră”

Întâlnirea care a schimbat cursul. „Cred în oameni cheie pe care îi întâlnești”

Am întrebat-o pe Daniela Constantinescu dacă are vreun mentor care a ghidat-o în toată cariera sa care se întinde pe aproape trei decenii. Cum în viața sa aveau să pătrundă multe persoane, liderul de la UPS spune că a avut de învățat câte ceva de la fiecare, chiar și de la persoanele cu care nu a rezonat. A știut că și acea energie care nu se plia cu a ei este necesară în procesul de învățare și de dezvoltare ca om.

Cred în oameni cheie pe care îi întâlnești în călătoria ta personală și profesională și care cred că sunt veniți pentru un anumit timp în viața ta, cu un anumit rol. Daniela Constantinescu, Country Manager UPS Ungaria, Grecia, România şi Slovenia

O astfel de persoană a reapărut în viața sa, în urma unei întâlniri de conjunctură. Într-o zi avea să se întâlnească cu o veche prietenă care își căuta job și care întâlnise printre ofertele angajatorilor și un post vacant scos pe piață de compania de logistică UPS.

„Ea se întorsese din maternitate și fusese în legătură cu niște agenții de recrutare. Între timp își găsise job și s-a decis să mă recomande pe mine pentru un job la care mai fusese la interviu. Eu lucram la Altex atunci și eram destul de mulțumită acolo, eram de doi ani și jumătate și mă simțeam bine, am făcut parte dintr-o echipă unde am putut să îmi aduc contribuția personală și să mă dezvolt. Am primit telefon de la agenție. Eram la o deschidere de magazin Media Galaxy la Satu Mare, țin minte și astăzi. Am fost întrebată dacă sunt interesată să vin la un interviu”, povestește Country Managerul de la UPS Ungaria, Grecia, România şi Slovenia.

După un proces riguros de selecție, în 2007, Daniela Constantinescu s-a alăturat UPS România, din poziția de manager financiar. Începuturile sale în cadrul organizației au coincis și cu perioada în care contractorul UPS în România a fost cumpărat de grupul UPS, vreme în care a avut oportunitatea să ia parte la procesul de due diligence. A câștigat încrederea ambelor părți și a avut un cuvânt de spus în prețul de achiziție.

Mutarea din România, o provocare, dar și un moment de cotitură

Daniela Constantinescu povestește că un moment important de cotitură în cariera sa a fost în 2015, când grupul UPS i-a propus o relocare în Polonia, țară din care să coordoneze operațiunile financiare. Timp de cinci ani a lucrat și a trăit în Varșovia, oraș care i-a dăruit o mulțime de provocări, dar și de care o leagă multe amintiri frumoase.

A fost o experiență foarte frumoasă să înțelegi o altă cultură, să te adaptezi pe tine pentru o altă cultură, să poți să înțelegi o altă piață din punct de vedere business, să te adaptezi într-o echipă mult mai matură și mult mai mare. Am văzut ce înseamnă să ai o echipă mult mai mare și să să poți să influențezi și să-ți lași amprenta personală, atât asupra business-ului cât și asupra colectivului din care faci parte. Daniela Constantinescu, Country Manager UPS Ungaria, Grecia, România şi Slovenia

Rolul de expat avea să se prelungească o dată cu plecarea sa în Rusia, chiar în toamna primului an de pandemie. Provocarea avea să fie multiplă pentru că tot atunci a făcut tranziția către o funcție de top management. A fost Country Manager Rusia și Belarus și a locuit la Moscova până la scurt timp după izbucnirea invaziei din Ucraina.

„Eu am rezonat foarte bine cu echipa Rusiei și cred că noi, la nivel de cultură rezonăm destul de mult și ne asemănăm într-o oarecare măsură. Acum firește că e o situație geopolitică foarte complicată (...) A fost un moment foarte tensionat, o experiență unică, în sensul că orice încercai să plănuiești într-o zi se schimba a doua zi pentru că era o dinamică foarte mare. Principala noastră provocare acolo a fost să înțelegem complexitatea sancțiunilor și cum ne afectau businessul, dacă putem continua sau nu să facem business în Rusia. Ne-am lămurit foarte repede că nu se mai poate face business în Rusia și am suspendat toate serviciile foarte scurt după momentul invaziei”, își amintește Daniela Constantinescu.

După plecarea sa, în Rusia a fost numit un alt reprezentant legal ce s-a ocupat de persoanele de acolo care au rămas fără loc de muncă. Daniela Constantinescu s-a întors în România, iar din septembrie 2022 este Country Manager Ungaria, Grecia, România şi Slovenia, iar sediul din care coordonează operațiunile se află în Budapesta.

UPS a intrat pe piaţa din România în 1990, iar în prezent oferă servicii şi conexiuni la reţeaua globală UPS din aeroporturile din Cluj-Napoca, Bucureşti-Otopeni şi Timişoara.

Sursa foto: LinkedIn