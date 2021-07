Magazinul onlie de sisteme de securitate Atu Tech lansează o nouă gamă de produse de securitate sub marcă proprie, SAFER. Produsele din noua gamă (echipamente de securitate, supraveghere video, soluții de interfonie, accesorii CCTV, soluții de control acces, camere termale și produse de monitorizare a temperaturii) încorporează soluții cu specificații tehnice bazate pe inteligență artificială și algoritmi de învățare care permit crearea de scenarii inteligente de supraveghere video.

Noile produse SAFER beneficiază de o perioadă de garanție de 5 ani și au un grad mai mare de compatibilitate pentru a ușura procesul de alegere și instalare a acestora, precizează reprezentanții companiei.



„Noua gamă de produse proprii SAFER înglobează cele mai noi tehnologii și soluții de securitate, dar la prețuri mai avantajoase. Scopul nostru a fost să acoperim un segment cât mai mare de clienți, cu bugete diferite și nevoi diverse. Noua gamă a fost dezvoltată ținând cont de cerințele clienților și conține o mare varietate de produse, pornind de la cele de bază și până la cele mai avansate și performate modele. Astfel, Atu Tech, sub brandul SAFER, oferă produse ce înglobează tehnologii de ultimă generație, dar la prețuri mici și cu perioadă de garanție mult mai mare față de competitori - 5 ani față de 2 ani”, spune Sorin Felea, director Atu Tech (a2t.ro).



Dezvoltarea noii game de produse SAFER, brand prezent pe piața din România de peste 8 ani, a presupus investiții de un milion de euro. Produsele SAFER au generat anul trecut vânzări de aproximativ 2,4 milioane de euro. Pentru anul 2021 Atu Tech estimează o creștere a vânzărilor de produse proprii cu până la 40%, generată de o cerere mai mare pentru echipamente de securitate, atât pentru segmentul rezidențial, cât și pentru cel office sau comercial, dar și de o strategie de marketing care pune în prim-plan brandul SAFER.

”În 2020 am văzut o intensificare a interesului pentru sisteme de securitate, patru din zece persoane intervievate erau dispuse să investească într-un sistem de securitate în următorul an. Dacă ne raportăm la faptul că în 2019, 80% dintre români nu aveau instalat niciun sistem de securitate, atunci putem vedea de unde vine creșterea de anul trecut de 35% și estimarea de 20% de anul acesta. Există mult potențial în sector”, preciza Sorin Felea în cadrul emisiunii eCommerce Monday de la începutul lunii martie a acestui an. Emisiune pe care o puteți vedea în link-ul de mai jos.