Lensa a împlinit anul acesta 10 ani de activitate. Ultimii ani au fost marcați de o dezvoltare accelerată, care s-a materializat prin deschiderea de zeci de locații, extinderea portofoliului de produse, dar și trecerea graniței. Despre cele mai importante momente ale acestui parcurs, dar și planurile de viitor, am discutat cu Alexandru Cîrlan, Corporate Director Lensa, în cadrul unei emisiuni din proiectul editorial Fine Living by Mastercard.

Retailerul român de optică Lensa a avut o cifră de afaceri cumulată de peste 317 milioane de lei în perioada mai 2013 - decembrie 2022, datorită mai multor decizii importante luate de-a lungul timpului, o parte dintre ele prezentate de către Alexandru Cîrlan în interviul acordat wall-street.ro.

„Vorbim de diversificarea gamei de produse, extinderea în spațiul offline prin deschiderea primului magazin în 2018 în București și accelerarea acestui proces, care ne-a permis să ajungem la peste 60 de magazine. De asemenea, este vorba și despre dezvoltarea pe plan extern, pe care am început-o deja”, precizează Alexandru Cîrlan în interviul oferit în cadrul proiectului editorial Fine Living by Mastercard.

La jumătatea lunii iulie, Lensa anunța extinderea activității în Republica Moldova. Primul showroom Lensa a fost deschis în Chișinău, în urma unei investiții de aproximativ 140.000 de euro. În cadrul interviului acordat wall-street.ro, Cîrlan a menționat că urmează extinderea și către o altă piață din regiune.

Anul trecut a fost unul foarte important pentru Lensa, precizează Cîrlan, un an în care au deschis 24 de magazine noi, pentru anul 2023, planul fiind să deschidă 15 noi magazine.

„În continuare, strategia noastră de creștere se bazează foarte mult pe această deschidere de noi locații, pentru că piața nu este suficient de bine deservită (...) De asemenea, ne dorim poate la un moment dat să aducem și să consolidăm și zona de ochelari de schi. Practic, vrem să facem în așa fel încât să nu existe un tip de ochelari pe care să ți-l dorești și să nu-l poți găsi la Lensa, dar și să ne extindem gama de produse în afara zonei de optică”, adaugă reprezentantul Lensa.

Urmăriți întreaga discuție în materialul video de mai jos:

Ce înseamnă Fine Living pentru Lensa

Prin Mastercard Premium Collection, posesorii de carduri Mastercard Gold, Platinum, World și World Elite beneficiază de 10% cashback din valoarea cumpărăturii, când achită la Lensa în magazinul fizic cu cardul înscris

„A fost una dintre dorințele noastre, imediat cum am aflat de această posibilitate, să facem parte din program și să fim parteneri Mastercard. De ce? Pentru că dorim să ne fidelizăm clienții, dorim să le oferim și alte beneficii. În primul rând, este o diferență între o promoție și acest tip de program. O promoție are un discount mai mare sau mai mic, în funcție de produs, perioada campaniei etc. Însă, acest cashback de 10% pe care-l pot primi, cei care își înscriu cardul lor Mastercard, se adaugă în plus oricărei oferte de care beneficiază. Ai un preț final, indiferent care e acesta, plătești cu Mastercard și, după ce te-ai înscris pe priceless.com, primești automat 10% din valoarea achiziției înapoi pe cardul tău fără niciun fel de alte eforturi. Pur și simplu este efortless”, consideră Alexandru Cîrlan.

Cum poți să primești cashback automat când faci alegeri premium

Proiectul editorial Fine living are loc în contextul lansării Mastercard Premium Collection, primul program de cashback automat al Mastercard, dedicat segmentului Premium din România, care conectează posesorii de carduri la o rețea națională de peste 70 de parteneri dintr-o gamă variată de domenii. TEILOR, Nike, Sabon, FREYWILLE, Max Mara, Mamizza și M60, Le Bistrot Français, La Finca by Alioli și Zăganu sunt doar o parte dintre partenerii atent selectați, dintr-o varietate de domenii și arii de interes pentru consumatorii locali: de la fashion, beauty și bijuterii la delicii culinare & restaurante, precum și home & deco.

Pentru a beneficia de cashback de până la 15% la comercianții din program, posesorii de carduri Mastercard Gold, Platinum, World și World Elite, destinate persoanelor fizice și emise în România, au de parcurs următorii pași:

Crearea unui cont de utilizator pe platforma www.priceless.com;

Înrolarea unui card premium eligibil pe pagina programului Mastercard Premium Collection;

Achitarea produselor sau serviciilor de la partenerii Mastercard, cu cardul Premium înrolat.

După îndeplinirea acestor pași, deținătorii de carduri Premium vor primi banii înapoi pe cardul cu care au efectuat plata în rețeaua de comercianți parteneri, conform coordonatelor ofertei comerciale. Un deținător de card poate înscrie oricâte carduri de debit sau de credit eligibile în programul Mastercard Premium Collection pentru a beneficia de cashback atunci când plătește cu orice card înrolat cu succes.

