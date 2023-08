Big Belly a primit premiul Digital restaurant of the year din partea Tazz. Este cel mai mare premiu, oferit pentru cele mai multe comenzi generate în 2022.

Raul Banciu își dorea, înainte de a lua drumul antreprenoriatului, să lucreze în instituții precum Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. A început cursurile de profil în Arad și în urma practicii pe care a făcut-o în cadrul instituțiilor menționate anterior și-a dat seama că veniturile pe care le-ar fi obținut nu ar fi fost pe măsura așteptărilor sale.

A intrat în lumea antreprenoriatului în 2008, în Arad, lansând fast-food-ul Big Belly, iar experiența acumulată de-a lungul timpului spune că a fost cel mai bun profesor pentru el.

”Experiența acumulată m-a ajutat cel mai mult, pentru că nu am reușit de la bun început să fac lucrurile să meargă. Am început cu un fast-food micuț în Arad, de vreo 40 de metri pătrați, împreună cu un asociat”, povestește Raul.

După ceva timp li s-a alăturat încă un asociat, în timp ce partenerul cu care a început businessul s-a retras. În momentul în care a considerat că a atins potențialul maxim al businessului în Arad, a decis în 2010 să facă trecerea către un oraș mai mare, alegerea fiind Cluj.

„Mi-am dat seama că Aradul e o zonă prea mică pentru a putea crește. Am ajuns la o limită acolo și mi-am dat seama că nu se mai poate face nimic. Atunci am urmărit exact ce urmărește oricine, o zonă cu potențial financiar și o zonă care continuă să se dezvolte și să investească, să prospere. Așa am ales Clujul”, precizează Banciu Raul

Când a observat că veniturile generate de noua locație sunt mai mari decât cele obținute în Arad, a decis să continue concentrându-se doar pe Cluj.

„Ne-a luat vreo 3 ani să ne adaptăm la piața din Cluj și să înțelegem consumatorul. Nu e chiar ușor în domeniul acesta.(...) Nu am înțeles la început populația din orașele mari, era o diferență între Cluj și Arad. După ce am ajuns să înțelegem nevoile consumatorilor, am început să vindem(...) Cea mai mare creștere am înregistrat-o când am făcut investiții serioase în spațiu. Investiția aceasta ne-a schimbat imaginea complet”, precizează Raul Banciu.

O altă investiție care le-a propulsat businessul a fost cea în zona de livrare, lansând o flotă proprie de mașini, o zonă pe care s-au concentrat de-a lungul anilor și care i-a pus în poziția să fie pregătiți în momentul în care acest segment a prins avânt odată cu lansarea platformelor precum Tazz.

”În acest moment lucrăm doar cu Tazz pe zona de delivery”, precizează cofondatorul Big Belly, punctând faptul că alegerea a fost făcută deoarece condițiile impuse de celelalte platforme nu au fost pe placul lor.

Big Belly are o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cu tot cu bucătărie.

„Bucătăria are o dimensiune destul de mare. Ocupă aproape jumătate din spațiu. Eu consider că am înțeles ce trebuie să fac în businessul acesta ca să funcționeze. Nu poți să creezi un spațiu cu cât mai multe locuri și să lucrezi într-o bucătărie subdimensionată. Nu se poate așa ceva. Suprafața bucătăriei noastre este destul de mare”, adaugă cofondatorul Big Belly.

Ca prețuri, Raul consideră că Big Belly se află în zona prețurilor medii, nici scumpi, nici ieftini și aduce în discuție faptul că, unii consumatori, care se îndreaptă către produse ieftine, nu se întreabă cum e posibil ca cineva să ofere astfel de prețuri.

”Nu se întreabă de ce produsul acela este ieftin. Asta e prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem (...) Fiind ieftin s-ar putea să nu fie cel mai bun produs din piață. S-ar putea ca ingredientele de pe el să nu fie de calitate”, adaugă Raul Banciu.

El nu consideră că Big Belly are o listă de „produse vedetă” sau că face ceva ieșit din comun în materie de produse. Adaugă însă că ceea ce face ieșit din comun Big Belly constă în grija față de client, față de serviciile oferite, ambalaje sau procesul de producție.

„Burgerii sunt unele dintre cele mai vândute produse ale noastre, pentru că efectiv nu am copiat nimic. Am și intrat târziu cu ei în piață, pentru că lumea cerea continuu burgeri. E unul dintre cele mai vândute datorită rețetei proprii, noi o facem pur și simplu de la A la Z. Nu am copiat rețeta, am făcut pur și simplu un burger de la zero. Cumpărăm carnea de vită, o măcinăm, o condimentăm și o punem pe plită”, adaugă Raul.

Un alt produs pe care-l consideră în topul preferințelor este „șaorma cu pui crocant”.

„La început am încercat și noi carnea aceea pe țepușă. Am observat că există o problemă cu acel tip de produs. Dacă nu ai rulaj destul de mare, produsul acela nu mai respectă normele de igienă, de calitate, de nimic”, adaugă Raul.

Văzând această problemă și având studii în zona de securitate alimentară, a refuzat să mai vândă pentru că nu avea rulaje destul de mari.

„Și atunci, pur și simplu, am luat puiul, l-am condimentat, l-am dat prin făină și fulgi de porumb și l-am tăiat și l-am pus în șaorma(...)Facem un fel de crispy, pe loc”, adaugă Raul Banciu.

El consideră că nu mai poți începe acum un business în HoReCa fără să pui accent pe digitalizare și zona de livrare, iar pandemia a fost un test care le-a demonstrat că investițiile în aceste direcții au fost decizii bune.

”În momentul în care a început pandemia, noi eram super pregătiți. Mașini pentru livrare, software dezvoltat chiar de noi, site-ul realizat încât clientul să poată pună comanda. Astfel ne-am putut integra repede cu Tazz(...) În spatele website-ului avem o aplicație prin care preluăm comenzile automat, centrală telefonică virtuală. Avem gestionarea propriei noastre flote, vedem în cât timp ajunge comanda la client”, explică Raul Banciu.

Sursa foto: Big Belly