Romanii par sa se pregateasca de un 2018 cu un euro tot mai scump. Depozitele populatiei constituite in valuta au crescut intr-un ritm sustinut in noiembrie, in timp ce plasamentele in lei au inceput sa scada, conform datelor publicate de BNR. Daca in cazul firmelor, unde tendinta este si mai pronuntata, acest lucru poate fi pus si pe seama importurilor in crestere, in cazul populatiei putem specula ca depozitele in euro (preponderent) anticipeaza "zile grele si rate mai mari" in 2018.

Astfel, depozitele in lei ale romanilor au scazut in noiembrie fata de luna precedenta, cu 0,2%, la circa 108 miliarde lei. Fata de noiembrie 2016, soldul depozitelor in lei plasate de populatie a urcat totusi cu 7,9%. Companiile, pe de alta parte, au depus mai multi bani in banca in noiembrie, cu o crestere pentru sumele in lei de 0,3% (fata de luna precedenta), la 88,68 miliarde lei, si un avans anual de 13%. Situatia se schimba radical cand vorbim despre depozitele in valuta, ritmul de...