"Vom extinde Programul Rabla destinat achizitiei de masini electrice astfel incat, in perioada 2018-2020, peste 100.000 de romani sa beneficieze de acest program si sa-si achizitioneze o masina electrica. Valoarea voucherelor pentru o masina electrica va fi de 10.000 euro", se arata in programul de guvernare al PSD.

Anul trecut, programul Rabla Plus aducea un beneficiu de 6.000 de euro unui roman care isi cumpara o masina electrica.

20.000 de statii electrice in Romania pana in 2020

Noul executiv are in vedere si crearea unei retele de statii de incarcare pentru masinile electrice si estimeaza ca in Romania ar putea fi construite in 3 ani, cel putin 20.000 de puncte de alimentare.

"Pentru incurajarea industriei auto, mai bine zis, producerea de masini electrice, dar si pentru a ne respecta obligatiile asumate in cadrul UE, vom extinde programul pentru finantarea statiilor de alimentare pentru masini electrice astfel incat, la 1 ianuarie 2020,

pe teritoriul Romaniei, sa fie functionale cel putin 20.000 de puncte de alimentare instalate in retea", se mai arata in programul de guvernare.

Administratiile publice locale vor fi incurajate sa participe la Programele prezentate mai sus pentru ca aceste statii sa fie cat mai uniform repartizate pe teritoriul tarii.

La inceputul anului trecut, in Romania erau disponibile 53 de puncte de incarcare masini electrice, dintre care 22 in Bucuresti, potrivit plugshare.com. Doar 3 statii au fost realizate din banii autoritatilor nationale.