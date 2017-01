In plus, se asigura succesiunea trenurilor la un interval de:

Alte masuri pentru diminuarea supraaglomerarii peroanelor sunt:

Pentru deszapezirea zonelor de acces in statiile de metrou, au fost mobilizati suplimentar peste 100 de angajati. De asemenea, Metrorex a solicitat si a primit sprijinul autoritatilor de ordine si siguranta publica - Politia Metrou, pentru dirijarea calatorilor in

statiile cu un trafic crescut - Piata Unirii si Piata Victoriei (1 si 2).

"Informam calatorii ca, pentru siguranta transportului si evitarea supraaglomerarii pasajelor de trecere, in special la statiile de

corespondenta, pentru perioade scurte de timp, este posibila limitarea accesului in statii, in fata validatoarelor si la nivelul peronului. In acest sens, rugam publicul calator sa respecte indicatiile echipelor de ordine", spun reprezentantii Metrorex.