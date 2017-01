Bucurestiul devine din ce in ce mai aglomerat de masini, iar autoritatile nu iau masuri de a limita numarul acestora sau macar pe al celor de provincie. Cele mai recente date ne arata ca 2,1 milioane de romani au buletin de Bucuresti si 1,25 de milioane de vehicule au placute de inmatriculare de Bucuresti, ceea ce inseamna ca in Capitala raportul a depasit o masina la doi rezidenti.

Anul trecut, numarul de vehicule inmatriculate in Bucuresti a crescut cu 157.217 unitati.

"Pana la data de 29 decembrie 2016, in municipiul Bucuresti figurau ca inmatriculate 1.254.523 de vehicule. In anul 2016, au fost inmatriculate un numar de 157.217 vehicule, ceea ce procentual reprezinta o crestere de 25,85% fata de anul 2015, cand au fost inmatriculate un numar de 123.551 de vehicule", potrivit unor date furnizate wall-street.ro de catre Inspectoratul General al Politiei Romane Directia Rutiera.

In realitate, numarul de masini si de locuitori din Capitala este mult mai mare, pentru ca in ultimul an pe strazile din Bucuresti s-a observat un numar din ce in ce mai mare de masini cu numere de provincie parcate in Capitala. Estimativ, ar mai putea fi un numar de 200.000 de vehicule cu numere de provincie, adica 2 masini la 10 cu placute de Bucuresti.

Si ar fi de luat in calcul si numarul de autovehicule care intra in Bucuresti zilnic. De la Directia Rutiera am obtinut media zilnica lunara de masini care vin in Capitala pe principalele artere de acces, de la inceputul anului 2016 si pana la 30 septembrie 2016.

Daca in ianuarie 2016 intrau in medie zilnic in Bucuresti de pe cele 7 drumuri nationale 95.600 de vehicule, in septembrie numarul a crescut la 136.700 de masini.

Din aceste date de la Inspectoratul General al Politiei Romane Directia Rutiera aflam ca in Bucuresti traficul a crescut in medie zilnic neintrerupt din ianuarie 2016 pana in septembrie 2016. Chiar daca lunile august si septembrie sunt luni de vacanta, numarul mediu zilnic de masini a crescut cu 10.000 fata de ianuarie la intrarea in Bucuresti de pe DN1.

Cifre la fel de mari au fost intregistrate si la media zilnica de masini care au intrat si pe celelalte drumuri nationale. DN6 si DN2 fiind urmatoarele artere pe care zeci de vehicule intra zilnic in Capitala.

Ce ar trebui facut? In primul rand taxarea masinilor din provincie, care oricum au tarife RCA in unele cazuri cu 30% mai mici decat cele inmatriculate in Bucuresti, intrucat se considera ca acestea vor circula intr-un oras cu trafic mai putin aglomerat, iar riscurile de accidente sunt mult mai mici.

In al doilea rand ar trebui descurajata detinerea a mai mult de o masina de familie si aplicarea de amenzi pentru cei care parcheaza neregulamentar, nu este nevoie neaparat de ridicarea unui autovehicul.

Benzile de circulatie speciale pentru RATB ar fi primul pas pe care ar trebui sa il faca Primaria Bucuresti. Doar asa vor renunta o parte dintre romanii la a mai cumpara si folosi masini cu scopul de a ajunge la birou. In prezent, exista o aplicatie care iti spune cand ar trebui sa ajunga autobuzul in statie (Moovit), insa in orele de varf programul nu poate fi respectat din cauza aglomeratiei, a lipsei benzilor dedicate RATB.

Ceea ce exista in prezent in Bucuresti sub denumirea de banda speciala pentru transportul public local pe care circula o coloana de taxiuri, cu sau fara clienti, este total gresit. Spre exemplu, taxiurile in multe orase europene nu au acces pe banda speciala pentru autobuze si troleibuze.

