Piata de leasing operational a incheiat anul 2016 depasind nivelul de 60.000 de unitati in administrare, in crestere cu 8% fata de finalul lui 2015.

In perioada ianuarie-decembrie, au fost inmatriculate aproape 14.400 de autovehicule de catre companiile de leasing operational, adica 13,3% din totalul inmatricularilor noi, de aproximativ 108.000 de autoturisme si autovehicule comerciale usoare.

„In urma unui an caracterizat de cresterea competitivitatii jucatorilor de profil, piata de leasing operational si-a continuat dezvoltarea, apropiindu-se, in pofida unui ritm de crestere mai mic decat in anii anteriori, de un nou prag – cel de 60.000 de autovehicule in administrare", a declarat Bogdan Apahidean, presedinte ASLO.

De asemenea, ca o dovada a cresterii intelegerii conceptului si beneficiilor leasingului operational, in 2016 ponderea serviciului complet (full service) din portofoliul firmelor de leasing a crescut cu peste 7%.

Conform datelor centralizate de Asociatia Societatilor de Leasing Operational, in topul primelor 5 companii membre intra: LeasePlan Romania, Arval Service Lease Romania, ALD Automotive, Porsche Mobility si BCR Fleet Management.

Membrii asociatiei reprezinta peste 98% din total piata. Structura portofoliului (la nivel de asociatie) este alcatuita din servicii complete de leasing operational (finantare si management de flote) cu o cota de 75%, urmate de management de flote 17%, restul reprezentand leasing operational fara servicii de administrare.

