Noile anvelope Vanhawk 2 sunt destinate autoutilitarelor (van-uri) cu sarcini diferite folosite de companii care fac livrari cu multe opriri dar si drumuri lungi. In acelasi timp, noua anvelopa a fost proiectata pentru un consum bun de combustibil si aderenta pe suprafete umede.

Ce caracterizeaza noile anvelope Vanhawk 2:

- Design-ul profilului a fost actualizat, astfel incat sa atinga gradul european de perfomanta B pentru aderenta pe suprafete umede (A e cel mai inalt grad, iar G cel mai mic).

- Banda de rulare si compusul au fost reglate pentru a reduce rezistenta la rulare (gradul european C pentru intreaga gama), ajutand astfel la reducerea consumului de combustibil si a emisiilor de carbon.

- Bridgestone a pastrat constructia robusta si durata mare de viata in caz de uzura a anvelopelor Vanhawk. Astfel, anvelopele Vanhawk 2 vor rezista testului utilizarii comerciale intense si isi vor pastra performanta ridicata zi dupa zi.

Cu o istorie de peste 100 de ani, Firestone a fost achizitionat in anul 1988 de catre Bridgestone Corporation, cel mai mare producator de anvelope si produse din cauciuc din lume.

Bridgestone EMEA are sediul central in Belgia si este o filiala detinuta de Bridgestone Corporation, cu sediul in Tokyo. Avand peste 18.200 de angajati, Bridgestone EMEA opereaza in peste 60 de tari si detine 14 fabrici, un centru de Cercetare & Dezvoltare si un centru de testare.

Sursa foto: Pixabay