Grupul ungar MOL intentioneaza sa creeze o retea de statii de incarcare masini electrice in Europa Centrala si de Est impreuna cu E.ON si filiala din Ungaria a Nissan, investitia fiind estimata la 5,5 milioane euro, scrie biznes.interia.pl .

MOL a declarat ca grupul E.ON a solicitat finantare UE de 5,43 milioane euro.

Potrivit guvernului ungar, reteaua de statii de incarcare masini electrice este parte a proiectului Connecting Europe, care sprijina retelele transeuropene si toate tipurile de infrastructuri din transporturi, telecomunicatii si energie.

Densitatea retelei de 150 km se va baza pe reteaua de statii de carburanti a grupului MOL, asa ca in regiunea Europa Centrala si de Est vom putea conduce masini 100% electrice.

MOL detine in Ungaria un sfert dintre benzinarii. Reteaua de retail a grupului joaca un rol important si in Slovacia si Croatia unde are pozitie de lider, Cehia unde este pe locul 2 si Romania si Slovenia unde este pe locul 3.

Grupul MOL ar o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in 10 tari, din care peste 200 in Romania.

Cum arata harta statiilor de incarcare a masinilor electrice din Romania puteti afla aici. In Romania sunt in jur de 50 de puncte de incarcare masini electrice, dintre care 22 sunt in Bucuresti, potrivit plugshare.com. Doar 3 statii sunt realizate din banii autoritatilor nationale.