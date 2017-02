Compania de drumuri a precizat ca lucrarile de reparatii sunt provizorii, fiind executate in perioada de iarna. Odata cu incalzirea vremii, CNAIR va incepe reparatii inainte inceperii sezonul estival. ”In acest sens, in perioada 1 aprilie - 30 iunie, la nivelul CNAIR prin subunitati, se va desfasura "Programul de punere in ordine a drumurilor nationale si a autostrazilor la terminarea sezonului rece si pregatirea lor pentru sezonul estival" ”, se arata in comunicat, conform News.ro.

Drumurile vizate de reparatii sunt administrate de directiile regionale din Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi si Constanta. Autostrazile pe care vor fi efectuate reparatii sunt Bucuresti-Nadlac (A1) si Bucuresti-Constanta (A2). CNAIR are in plan efectuarea de reparatii si pe centura Bucurestiului si pe drumuri nationale importante precum Drumul National 1 (DN1), care leaga Bucurestiul de Transilvania, DN2, Bucuresti-Suceava, DN6, Bucuresti-Timisoara, si DN7, Bucuresti-Sibiu-Nadlac.

Sursa foto: Blazej Lyjak/Shutterstock.com