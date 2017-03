Conform specialistilor de la autolegona.ro, venirea primaverii este unul dintre cele mai bune momente pentru a verifica starea de functionare a masinii, daca aceasta ruleaza in conditii favorabile, precum si efectuarea schimburilor periodice, mai ales dupa o iarna care a fost destul de grea si friguroasa.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, haideti sa vedem care sunt cele mai importante sfaturi pentru soferi odata cu incalzirea vremii.

Schimbarea anvelopelor



Anvelopele, cu siguranta unele dintre cele mai importante elemente pentru o masina, trebuie sa fie atent verificate. In situatia in care se circula cu acestea in conditii neprielnice, gradul de uzura va fi unul deosebit de crescut, iar odata cu acest lucru va creste si riscul de a face un accident.

Practic, anvelopele sunt singurele elemente care intra in contact direct cu partea carosabila, fiind in felul acesta deosebit de importante pentru controlul masinii, siguranta, precum si din punct de vedere al unui consum optim de carburant.

Daca anvelopele nu sunt adaptate conditiilor de drum, a temperaturii, iar daca au si o presiune scazuta, atunci consumul de carburant va fi unul mult mai crescut fata de o situatie normala.

E important de inteles faptul ca acestea pot fi de mai multe feluri, asta din punct de vedere al sezonului pentru care sunt destinate. In felul acesta exista anvelope de vara, anvelope de iarna sau anvelope all-season.

Verificarea fluidelor



Odata ce sezonul rece a trecut, este important sa se urmareasca si nivelul, respectiv starea fluidelor. In acest caz trebuie sa fim atenti la uleiul de la motor, antigel, lichidul de parbriz, precum si lichidul de frana.

Fiecare dintre aceste fluide prezentate are un rol deosebit de important pentru buna functionare a masinii, ducand in cele din urma la o durata de viata mai ridicata a acesteia.

Ca exemplu, uleiul de la motor trebuie verificat periodic, iar daca nivelul acestuia nu corespunde trebuie sa fie completat. De asemenea, se recomanda ca la fiecare 10-15.000 de km acesta sa fie schimbat in totalitate.

Alaturi de toate acestea se mai adauga si alte masuri, precum schimbarea filtrelor. Important este sa se respecte si indicatiile prezentate de producatori pentru fiecare autovehicul in parte, deoarece specificatiile legate de inlocuirea acestora pot sa difere intr-o mica sau mare masura.

Starea bateriei



In conditiile in care temperaturile din aceasta iarna au fost destul de scazute, bateria a fost supusa unui stres termic puternic, astfel incat e posibil sa fie slabita.

