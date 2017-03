Mazda CX-3 este disponibila in Romania in editia limitata Takumi, care poate fi comandata cu motorizarea SKYACTIV-G cu 120 CP.

Modelul poate fi comandat cu transmisie manuala sau automata si va avea fata de varianta de echipare Revolution trei dotari, constand in tapiterie piele Nappa, scaun sofer reglabil electric si jante de aliaj de 18”.

Mazda CX-3 Takumi este echipat cu noul sistem Mazda G-Vectoring Control, care imbunatateste si mai mult comportamentul rutier al autoturismului in viraje si reduce oboseala soferului si pasagerilor.

Nivelul de echipare Revolution, pe care se bazeaza Takumi, are o gama larga de dotari, cum ar fi: pachet lumini LED (faruri, stopuri, lumini de zi & proiectoare de ceata), pilot automat, climatizare automata, Head-Up Display color, scaune fata incalzite, camera video pentru marsarier si senzori de parcare spate, conectivitate Bluetooth®, ecran tactil de 7” cu centru comanda HMI, oglinzi electrice, incalzite si rabatabile automat, acces fara cheie si sistemele de securitate activa SCBS (asistent inteligent avansat de franare in oras), BSM (sistem de monitorizare a lateralului si partii din spate a masinii) si RCTA (sistem de avertizare la deplasarea in marsarier), precum si LDWS (avertizarea la depasirea benzii de rulare).