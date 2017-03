Lucrarile de constructie din Hunedoara si Brasov au fost deja demarate si vor fi gata in 2018. In Pitesti va fi continuata activitatea in Centrul de Dezvoltare Inginerie si IT, productia in cadrul celei mai noi companii, in timp ce prima companie infiintata ar putea fi inchisa.

In Hunedoara, suprafata fabricii actuale se va dubla practic, lucrarile urmand sa fie gata in 2017, iar in Brasov urmeaza ca, in perioada urmatoare, sa inceapa activitatea de productie in a treia hala. In Timisoara, volumul de lucru este tot mai mare, la fel ca in Satu Mare, unde campania de recrutare demarata anul trecut este in plina desfasurare pentru a asigura forta de munca necesara volumelor de lucru in crestere.

Pana acum, compania a investit peste 500 de milioane de euro in Romania, beneficiind de sustinerea si implicarea unei echipe de 15.000 de angajati.

Draxlmaier ar putea renunta la 800 dintre cei 5500 de angajati de la Pitesti

Planurile companiei au fost aprobate de managementul Draxlmaier Group in cadrul ultimei sedinte a Consiliului de Administratie si au fost discutate cu reprezentantii Blocului National Sindical si cu cei ai sindicatului reprezentativ din cadrul fabricii din Pitesti. Liderii sindicali au fost interesati in special de planurile de afaceri pentru locatia Pitesti. Aceste planuri includ intentia de restrangere a activitatii celei mai vechi fabrici Draxlmaier din Romania, care ar putea sa afecteze aproximativ 800 de persoane. In prezent, in Pitesti lucreaza peste 5.500 de angajati Draxlmaier.

Angajatii companiei Lisa DLR se afla deja in somaj tehnic de la finalul lunii februarie 2017, din cauza reducerii comenzilor in cazul proiectelor gestionate de companie.

”Situatia este rezultatul unui cumul de factori: pe de-o parte, este vorba despre reducerea fireasca a comenzilor in cazul produselor al carui ciclu de viata se apropie de final, iar pe de alta parte unul dintre principalii clienti a decis sa-si mute productia in Mexic”, a declarat Bernd Schmitt, Director General Lisa Draxlmaier Autopart.

Ambii factori contribuie la reducerea numarului de comenzi pentru Lisa si, desi au fost facute demersuri pentru a se incerca asigurarea de noi proiecte, acest lucru nu a fost posibil.

”Am luat act de decizia actionarului majoritar. Asta ne-a obligat sa negociem si sa gasim niste solutii, care inseamna, pe termen scurt, un pachet de servicii suport si de asistenta pentru lucratorii care isi vor pierde locurile de munca, dar si despagubiri financiare in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv. Ne vom asista oamenii, ii vom sprijini pentru a-si putea gasi noi locuri de munca”, a declarat Dumitru Costin, presedinte al Blocului National Sindical.

Angajatii afectati ar urma sa primeasca intre 10 si 12 salarii compensatorii, in functie de vechimea in cadrul companiei si vor fi sustinuti sa se reintegreze cat mai repede pe piata muncii.

“Pentru noi este foarte importanta dezvoltarea in Romania, cu atat mai mult cu cat aici se afla peste 20% din numarul total de angajati ai Grupului. Piata este foarte dinamica iar in relatia cu clientii nostri avem nevoie de adaptare rapida. Prin urmare, ne concentram planurile, astfel incat sa le oferim un pachet de servicii optim: eficient, accesibil si produse la cele mai inalte standarde. In plus, in Pitesti dezvoltam activitati de cercetare care asigura un mediu competitiv pentru specialistii in IT si inginerie. Sustinem generatiile viitoare prin implementarea sistemului de invatamant dual in toate regiunile in care ne desfasuram activitatea in Romania, avand deja peste 200 de tineri pe care ii pregatim pentru viitor”, a declarat Tobias Nickel, Director de Comunicare al Draxlmaier Group.

In 2017, Draxlmaier va pune accent in continuare pe dezvoltarea atelierelor-scoala destinate elevilor de la scoala profesionala in regim dual. In acest moment, exista deja doua astfel de ateliere, in Brasov si Timisoara si sunt in proces de amenajare atelierele din Pitesti, Satu Mare si Hunedoara. Acestea vor fi dotate cu echipamente si utilaje noi si performante. Compania se implica in dezvoltarea noilor generatii de specialisti inca din 2012.

Draxlmaier Group este un furnizor de componente auto cu sediul central in Germania, avand peste 60 de locatii in mai mult de 20 de tari. Compania are, in prezent, aproximativ 55.000 de angajati in intreaga lume. Draxlmaier Group furnizeaza console centrale, borduri si usi, precum si module de cockpit. In 2015, compania a realizat o cifra de afaceri de 3,7 miliarde de euro.