Vinieta/vigneta in Europa s-a scumpit in ultimul an in unele tari. Aceasta taxa se plateste in Romania (rovinieta), Bulgaria, Ungaria, Elvetia, Slovenia, Slovacia, Republica Ceha si Austria. Cu toate acestea, o calatorie cu masina in acesta tari este mai ieftina decat in tari unde platesti segmente de autostrada. Afla cat costa vinieta, taxa de drum, poduri sau tuneluri in 2017 conform dalnicni-znamky.com .

Vigneta Bulgaria si taxa de drum

In Bulgaria, pretul pentru vigneta in 2017 a crescut anul trecut. Pentru autoturisme vinieta pe 7 zile costa 8 euro, pe 30 de zile costa 15 euro, iar pe 12 luni costa 50 euro.

Alta taxa de drum pentru segmente de autostrada nu exista in Bulgaria pe langa vinieta. Mai sunt taxe la unele poduri sau tuneluri pentru autoturisme: Giurgiu - Ruse 6 euro, Silistra - Kalarash 7 euro, Vidin - Calafat, Oriahovo - Bechet 23 euro, Nikopol - Turnu Magurele 12 euro.

In afara Romaniei, vigneta trebuie lipita pe parbriz, altfel riscam amenzi de cateva sute de euro, cei mai exigenti fiind austriecii.

Tarile in care putem circula pe autostrazi gratuit sunt Andorra, Cipru, Estonia, Finlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Moldova, Monaco, Ucraina.

Rovinieta Romania si taxa de drum

In Romania vinieta/rovinieta nu s-a scumpit in ultimul an. Pentru autoturisme rovigneta costa 3 euro pentru 7 zile, 7 euro pentru 30 de zile, 13 euro pentru 90 de zile si 28 euro pentru 1 an. In Romania, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are o aplicatie prin intermediul careia putem verifica valabilitatea rovinietei.

Taxe de trecere a podurilor peste Dunare pentru autoturisme sunt la: Giurgiu - Ruse 6 euro, Fetesti - Constanta 11 euro, Giurgeni - Vad 9 euro.

Vigneta Austria si taxa de drum

Austria a scumpit pretul vinietei pentru autoturisme, pe 10 zile este de 8,9 euro, iar pe un an este de 86,4 euro.

O taxa de drum se plateste in Austria pentru trecerea Alpilor: A 9 - Spital/Pyhrn – Ardning, A 9 - St. Michael – Übelbach, A 10 - Flachau – Rennweg, A 11 - St. Jakob – national border, A 13 - Innsbruck – Brenner, S 16 - St. Anton – Langen. Preturile le gasiti aici.

Vigneta Ungaria si taxa de drum

In Ungaria pretul vinietei a scazut cu mai putin de 1 euro. Tarifele sunt pentru autoturisme de 9,6 euro pentru o saptamana, 15,4 euro pentru o luna si 138,8 euro pentru 1 an.

Vinieta Slovacia si taxa de drum

In Slovacia nu s-a scumpit vinieta. Pentru a conduce autoturisme trebuie sa platim 10 euro pentru zece zile, 14 euro pentru o luna si 50 de euro pentru un an.

Vigneta Republica Ceha si taxa de drum

Vigneta in Republica Ceha costa pentru autoturisme de la 11,4 euro pentru 10 zile, 16,3 euro pentru o luna si 55,5 de euro pe an.

Vigneta Slovenia si taxa de drum

In Slovenia, vinieta este impartita in doua clase. Pentru autoturisme, Clasa 2A, vinieta costa in 2017 la fel ca anul trecut, 15 euro pentru o saptamana, 30 de euro pe luna si 110 de euro pentru un an. Pentru Clasa 2B, pretul este de 30 euro pentru o saptamana, 60 de euro pentru o luna si 220 euro pentru un an.

Clasa 2A: rulote si vehicule cu doua osii cu o inaltime a vehiculului pe osia frontala de pana la 1,30 m, a caror greutate maxima admisa nu depaseste 3.500 kg, cu sau fara remorca. Aici intra vehicule de teren, monovolume si camionete din acest segment de piata, precum si toate tipurile de rulote.

Clasa 2B: vehicule cu doua osii cu o inaltime a vehiculului pe osia frontala de peste 1,30 m, a caror greutate maxima admisa nu depaseste 3.500 kg, cu sau fara remorca. Aici intra vehicule vehicule comerciale usoare, furgonete sau camionete. Exemple: Citroen Jumpy, Hyundai H1, Mercedes Viano, Mercedes Vito.

Vinieta Elvetia si taxa de drum

In Elvetia, vinieta s-a scumpit fata de anul trecut, costa 37,4 euro pentru 12 luni. In continuare nu exista pentru o perioada mai scurta. Taxa de drum exista la trecerea prin tunelurile Großer St. Bernhard - 27,9 euro si Munt la Schera - 42 euro.