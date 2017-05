In fiecare dintre cele patru statii investitia in branding s-a ridicat la valoarea de 50.000 de euro, Tiriac Energy impunand un set de standarde, conduita si cu privire la aspectul vizual al punctelor de alimentare.

Lantul de benzinarii va functiona sub numele Tiriac Energy – Sincro, iar cele patru statii finalizate sunt pozitionate in Botosani (Calea Nationala nr. 58B), Zalau (Str. Simion Barnutiu nr. 22A), Simleu-Silvaniei (Str. Partizanilor) si in comuna Dorobantu din judetul Constanta (Str. General Dumitrescu nr. 1).

“In Romania exista cateva sute de statii fara brand, care desi sunt bine amplasate nu au vizibilitatea si forta necesare pentru a iesi in evidenta in raport cu lanturile deja recunoscute. Reteaua in franciza Tiriac Energy Sincro este solutia la aceasta problema. Vizam statiile pozitionate atat in zone urbane, cat si pe drumurile nationale, pentru a crea o retea puternica, 100% antreprenoriala, care sa livreze clientilor calitate in acord cu numele pe care il poarta”, a declarat Remus Hirceaga, director general Tiriac Energy.

Tiriac vrea 150 de benzinarii fara personal

Aditional retelei de benzinarii in franciza Tiriac Energy – Sincro, compania are in plan pozitionarea in zonele urbane, dar si in cele de tranzit, a 150 de statii de carburant inovatoare fara personal, self-service, care mizeaza pe rapiditate si pe nevoia clientilor de a alimenta usor si in proximitate. Acestea vor opera sub titulatura Tiriac Energy – Prompt.

In anul 2015, Tiriac Energy a luat decizia strategica de a demara infiintarea unei noi linii de business, prin dezvoltarea unui lant de benzinarii, atat asistate, cat si neasistate in timpul alimentarii.