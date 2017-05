"Este un potential mare pe piata din Romania. Sunt 36.000 de companii active de transport (pasageri si marfuri). Consumul de combustibil diesel al firmelor romanesti de transport si al autoturismelor este de circa 6 miliarde de litri de combustibil pe an. Companiile romanesti alimenteaza de obicei in Germania, Austria, Franta, Luxemburg si Belgia", a declarat Robert Vass, country manager DKV Euro Service Romania si Ungaria.

In Romania, reteaua este de 700 de statii cu parteneri precum Lukoil, MOL, OMV, etc. Cei mai mari jucatori pe piata de carduri din Romania sunt: DKV Euro Service, euroShell, Eurowag, UTA.

Previziuni si planuri pentru 2017

DKV Euro Service vrea anul acesta in Romania o cota de piata de 15%, in crestere de la 12% in 2016. De asemenea, compania se asteapta anul acesta la o cifra de afaceri in crestere la 260 de milioane de euro, de la 232 milioane euro in anul anterior.

“Recent au fost obtinute si ultimele aprobari ale parteneriatul dintre DKV Euro Service, T-Systems International si Daimler AG, pentru joint venture-ul care va dezvolta platforma Toll4Europe. Aceasta va permite colectarea tuturor taxelor de drum, de poduri si de tunel utilizand acelasi dispozitiv unic. Introducerea acestui proiect este planificata pentru anul 2018”, a mai spus Robert Vass.

Clientii DKV si utilizatorii aplicatiei DKV APP au acces la si mai multe informatii privind costurile combustibillilor deoarece compania a extins transparenta preturilor carburantilor in Uniunea Europeana cu trei noi piete. Astfel, dupa Germania si Franta, DKV ofera in timp real si preturile carburantilor din Italia, Spania si Portugalia.

Platforma eServices a DKV Euro Service cuprinde instrumente on line de tipul DKV app, DKV Maps, DKV Interfaces, DKV Cockpit, DKV eReporting cu ajutorul carora clientii isi pot reduce substantial efortul de administrare, intrucat au acces oricand la date si informatii diverse si importante pentru business-ul lor: acces in timp real la pretul carburantului din mai multe tari, planificator de rute, detalii despre rambursari de taxe, precum si harta punctelor de acceptanta etc.

Compania deconteaza incepand de anul acesta taxele de drum ale operatorilor de autostrazi HAC si ARZ. Acest lucru va permite clientilor sa evite cozile lungi si sa-si reduca costurile. Clientii DKV pot obtine unitatea de bord ENC pentru vehiculele cu greutatea totala admisa de peste 3,5 tone , dar si pentru autocare. Prin acest serviciu ei primesc inapoi pana la 35% reducere de la operator. In plus, ei pot utiliza benzile ENC de la cabinele de taxare, care economisesc timp.

DKV Euro Service este unul din liderii pietei de servicii din domeniile logistica si transporturi, de aproximativ 80 de ani. De la 65.500 de puncte de acceptanta ale partenerilor multibrand, care ofera servicii de alimentare fara numerar, in baza cardului, la servicii de taxe de drum si recuperarea TVA, DKV ofera o gama de servicii pentru optimizarea costurilor si managementul flotei la nivel european.

In 2016, grupul DKV a obtinut o cifra de afaceri de 6,3 miliarde de euro, fiind prezenta in 42 de tari. In prezent, peste 2,7 milioane de carduri DKV si unitati de bord pentru taxe de drum sunt folosite de peste 140.000 de clienti. In 2016, DKV Card a fost numit pentru a 12-a oara cel mai bun brand la categoria de carduri de alimentare si servicii.