CFR calatori este notorie pentru intarzierile uneori absurde, desi, spun oficialii companiei la cererea wall-street.ro, “atat in 2016 cat si in primele luni din 2017, aproximativ 90% din trenurile CFR Calatori aflate in circulatie, conform graficelor, au ajuns la destinatie fara intarzieri”. Cati clienti au depus plangeri si care este cuantumul despagubirilor, afla din articolul de mai jos.

“In timp ce unele trenuri ajung la timp la destinatie, sunt situatii in care unele trenuri inregistreaza intarzieri de la cateva minute pana la zeci de minute si uneori sute de minute, acestea fiind generate de:

cazuri de forta majora: vreme nefavorabila, temperaturi ridicate in sina, ceata densa, calamitati naturale, evenimente de cale ferata, furturi de echipamente de siguranta circulatiei, loviri de persoane, vehicule sau animale, caderi de copaci, lipsa tensiune in linia de contact etc.

lucrari la infrastructura feroviara;

restrictii si limitari de viteza impuse pe reteaua de cale ferata: alte lucrari la linii fata de cele programate, macazuri etc.

defectari ale materialului rulant;

sosiri cu intarzieri ale trenurilor internationale la frontiera, subliniaza reprezentantii CFR Calatori.

Cate cereri de despagubire a primit CFR Calatori

In ceea ce priveste despagubirile acordate calatorilor in caz de intarziere a trenurilor, CFR Calatori aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 1371/2007, de la intrarea in vigoare a acestuia, la data de 03.12.2009. Despagubirile pentru pretul legitimatiei de transport, in caz de intarziere, se acorda pentru serviciile internationale de transport oferite calatorilor.