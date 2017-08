In primavara acestui an, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, am asistat nu doar la o multime de premiere auto, ci si la o mutare importanta pe piata europeana: Grupul PSA Peugeot-Citroen a anuntat achizitia Opel. Procedurile de preluare au demarat atunci si se pare ca au ajuns deja la final. Intr-un comunicat oficial, PSA anunta finalizarea procedurilor de achizitie Opel si Vauxhall. Grupul francez devine astfel al doilea conglomerat auto din Europa ca dimensiune.

Sursa foto: Automarket.ro