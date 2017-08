ONG-ul a publicat pe pagina de Facebook poze si o filmare a tronsonului respectiv, pentru a arata stadiul lucrarilor, scrie News.ro.

”Vina este 100% a autoritatilor incapabile sa rezolve problemele birocratice la timp pentru a emite acordul de mediu si apoi autorizatia de construire pentru restul de 55% din acest tronson de autostrada! Cea mai grava situatie este pe lotul dintre Chetani si Campia Turzii (pe filmarea aeriana intre minutele 10:53-16:09), constructor Straco, unde nici macar un km de autostrada nu este autorizat!”, a publicat ONG-ul pe pagina de Facebook.

Pe acest segment, lucrarile treneaza de mai bine de un an de zile, de la emiterea ordinului de incepere in luna mai 2016, pentru ca nu este emisa autorizatia de construire, potrivit ONG-ului. Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza ca, in acest context, blocajele ii obliga pe soferi sa foloseasca Drumul National 15 (DN15), un drum foarte aglomerat si considerat periculos din cauza numarului mare de accidente care au loc.

Totodata, ONG-ul avertizeaza ca un tronson de 13,7 din aceasta autostrada va deveni ”muzeu” anul viitor, in conditiile in care nu va putea fi folosit din cauza lipsei conexiunii cu restul drumului.

”Da, cele doua loturi care acum sunt in executie (pe filmarea aeriana intre minutele 00:38-04:50, loturi construite de Strabag, respectiv Geiger), vor fi gata in vara anului 2018, in lunile iulie-august, deci peste un an de zile. Dar nu vor putea fi folosite pentru ca nodul Iernut, aflat pe lotul vecin (constructor Astaldi-Max Boegl), nu are in acest moment autorizatie de construire. Birocratia (obtinerea avizelor si autorizatiilor) si executia efectiva a nodului se traduc in minim 18 luni de asteptare din acest moment. Concluzia? Minim 6 luni de autostrada-muzeu pentru 13,7 km! Un segment de autostrada pregatit sa preia traficul peste un an, dar care va sta nefolosit minim 6 luni de zile!”, a publicat ONG-ul pe pagina de Facebook.

Asociatia considera ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, impreuna cu directorul general al Companie Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, si responsabilii din Ministerul Mediului ar trebui sa ia masuri pentru a debloca aceste proiecte.