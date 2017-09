"Incepand cu anul viitor vom introduce un sistem de tarifare pentru reteaua pe care am creat-o. Suntem in faza de a upgrada sistemul software la platforma Telekom Croatia. Odata ce acest sistem va fi operational, vom trece la implementarea unui sistem de tarifare. Speram in primul trimestru din 2018", a declarat Alexandru Teodorescu, CEO Renovatio, la conferinta Electric Cars - The Future Now.

Taxarea va fi facuta pe timpul petrecut la statia de incarcare in functie de tipul statiei si puterea pe care o poate lua masina.

Potrivit specialistilor, pentru a parcurge 100 de km cu o masina electrica costul este de 5 lei, de aproape opt ori mai mic decat in cazul unei masini cu alimentare pe benzina.