Numarul coletelor expediate in intervalul 1 - 15 septembrie, la nivelul intregii tari, a crescut cu 10%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala.

Produsele pentru copii si rechizitele s-au vandut cel mai bine in intervalul 1-15 septembrie al acestui an, aceasta categorie de produse generand aproximativ cea mai mare parte a totalului de 350.000 de colete livrate de DPD Romania in perioada de referinta.

Categoriile de produse de pe acest segment care au generat cele mai multe livrari pentru curierii DPD Romania, in intervalul analizat, au fost cele comercializate de magazine online din zone precum carti, rechizite, imbracaminte si incaltaminte.

„Inceperea anului scolar ne arata o data in plus faptul ca shopping-ul online, cu precadere in spatiul urban, este preferat celui clasic, chiar si cand vine vorba de pregatirea celor mici pentru scoala. Din intervalul analizat, 11 septembrie a fost ziua cea mai incarcata pentru curierii nostri”, a declarat Lucian Aldescu, CEO DPD Romania.

Potrivit CEO-ului companiei, in ceea ce priveste topul zonelor in care au fost expediate cele mai multe colete, in perioada analizata, acesta este dominat de Bucuresti-Ilfov, urmat de Cluj, Timisoara si Iasi.

DPD Romania este parte a DPDgroup, lider european in curieratul rutier. In Romania, DPD se afla in top 3 companii de curierat. Prin tehnologia inovatoare, cunoasterea pietei locale si cele 2 servicii Predict si PalletOne, DPD Romania ofera cea mai buna experienta de livrare atat expeditorilor, cat si destinatarilor. Cu o echipa de peste 1.200 de angajati si francizori si avand acces la o retea europeana de 16.000 de sedii Pickup, DPD Romania livreaza anual peste 10 milioane de colete.