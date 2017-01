Angajatorii cresc de la an la an volumul joburilor disponibile, insa numarul candidatilor este din ce in ce mai mic, pe fondul natalitatii scazute, a dezinteresului unora dintre cei care ar putea munci, la care se adauga si emigrararea, ceea ce pune in mari dificultati actorii din piata muncii. Cristina Savuica, sefa companiei de recrutare Lugera, a declarat ca recrutarea este mai dificila decat era in anii de boom economic, ca 2007, solutiile sunt putine, iar din acest motiv multe companii vor renunta la investitiile pe care le planificau in Romania.

Cristina Savuica a aratat ca incepand cu jumatatea anului trecut deficitul de candidati s-a acutizat, iar unul dintre principalele motive este refuzul romanilor de a munci.

Ajutorul de somaj ii tine acasa pe multi

"Din iunie 2016 si pana in prezent, ne confrunam cu o lipsa majora de candidati, adica nu-i mai gasim deloc. (...) Nu prea avem solutii atat timp cat ei iau ajutor de somaj si vin eu si le ofer trei joburi, iar acele persoane spun ca prefera sa stea acasa in continuare, sa ia ajutor de somaj. Au oferte de munca si prefera sa stea pe banii statului. Nu exista o reglementare care sa zica prevada ca daca au trei oferte joburi pe care nu le accepta nu mai au voie sa primeasca ajutorul de somaj. De ce sa iei ajutorul de somaj daca exista joburi pentru calificarea ta?", a aratat Cristina Savuica, chief happiness officer Lugera.

De asemenea, emigrarea se mentine la un nivel ridicat, ceea ce accentueaza si mai mult problema numarului scazut de candidati.

"Anul trecut au plecat foarte multi romani in Marea Britanie, si inainte si dupa Brexit. Faptul ca e Brexit nu a schimbat lucrurile cu nimic, din contra, companiile se gandesc ca dupa implementarea Brexitului nu vor mai avea sansa sa aduca romani la munca, asa ca aduc acum. Sunt firme din Marea Britanie care ne cer si noua romani, vor sa angajeze pentru pozitii din HoReCa pana la auditori financiari foarte bine platiti", a explicat sefa Lugera.

Europa ramane atractiva pentru romani, natalitatea scade, eu nu stiu unde o sa ajungem. O sa marim salariile, dar asta doar o rezolvare pe termen scurt, insa ce facem daca vom avea nevoie in continuare de personal, pentru ca aici nu il gasim

Peste toate acestea se adauga si numarul tot mai redus de absolventi de facultate, sustine Cristina Savuica, care arata ca organizatiile au deschise un numar mare de pozitii care ar putea fi ocupate de tineri.

"Nu mai gasim nici studenti. S-au schimbat conditiile de la bacalaureat in urma cu patru ani, pana atunci toata lumea lua bacul, vreo 80%, dupa schimbarea metodei iau doar 40%, iar diferenta nu mai intra in facultate. Noi avem multe joburi pentru studenti sau tineri absolventi, iar candidati sunt din ce in ce mai putini", a spus aceasta.

"Aducem muncitori de la 100 km in fiecare zi"

Cum candidatii se gasesc cu mare dificultate, mai ales in zonele unde rata somajului nu depaseste 1-2 procente, solutiile companiilor de recrutare sunt de a reloca oameni din alte parti ale tarii sau sa ii aduca zilnic la locul de munca de la zeci si sute de kilometri distanta.

La fabricile mari de productie din automotive, de exemplu, aducem muncitori de pe o raza de 100 de kilometri in fiecare zi si ii ducem acasa sau avem fabrici pentru care relocam din Moldova in Cluj. Insa sunt zone intregi unde nu mai avem de unde sa luam muncitori

Pe de alta parte, organizatiile care au nevoie de angajati au recurs la majorari salariale, insa Cristina Savuica crede ca aceasta masura poate rezolva situatia doar pe moment.

"Am clienti care au marit salariile cu 100-200 de lei si tot nu au gasit, deci nu mai era vorba de salariu, ci de lipsa numarului de oameni. (...) Cresterea ofertei salariale poate fi o solutie, pentru ca un angajator o creste astazi, competitorul sau o va creste maine si se intra intr-un cerc vicios", a mai spus Cristina Savuica.

Companiile isi muta business-urile

In conditiile in care specialistii in recrutare nu mai gasesc solutii pentru a identiffica angajati pentru pozitiile deschise si nici ofertele salariale nu mai ii mai conving pe romani sa se angajeze, organizatiile din domeniile in care deficitul de personal este ridicat, precum IT-ul, incep sa isi piarda interesul in a mai investi in Romania.

"Sunt multi care au decis sa creasca ofertele salariale si multi care au decis sa isi mute cetrele de IT in tari invecinate, precum Ucraina. Avem potentiali clienti care vin, realizeaza ca pe piata romaneasca nu se pot dezvolta si se hotarasc sa plece pe alte piete. Se duc si la bulgari, dar si pe alte piete, precum Ucraina", a explicat Cristina Savuica.

Lugera The People Republic este unul dintre cei mai importanti jucatori nationali din piata de servicii de resurse umane, cu o prezenta de 15 ani in Romania. Compania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 69 milioane de euro si un profit brut de un milion de euro.

Cele mai mari companii din piata de recrutare sunt Adecco, Lugera, GiGroup, ManpowerGroup si APT Romania.

Sursa foto: Rommel Canlas, Shutterstock