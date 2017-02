Doi din cinci romani (40%) intentioneaza sa isi schimbe locul de munca in urmatoarele 12 luni, iar principalul motiv care ii determina este acela de a avansa in cariera, se arata in datele preliminare ale unui studiu demarat de Inspire Group, prin expertiza MKOR Consulting , în ianuarie-februarie 2017.

Principalele motive pentru care si-ar schimba locul de munca sunt evolutia in cariera (26%), obtinerea unui salariu mai mare (21%) sau a unui pachet de beneficii mai bun (15%)

Studiul va fi prezentat in integralitate in premiera in cadrul Conferintei HR 2.0 2017 - Deficitul de talent, lovitura puternica pentru angajatori, pe care wall-street.ro o organizeaza in data de 2 martie, la hotelul Sheraton.

Mai mult, peste jumatate dintre romani (56%) ar fi dispusi sa se mute in alta tara daca jobul ar cere-o, in timp ce doar 44% ar fi dispusi sa se mute in acelasi scop de serviciu, dar in alt oras din Romania.

Cercetarea mai arata ca cea mai mare parte a celor care au promovat de cel putin 4-5 ori in ultimii cinci ani (fie in cadrul aceleiasi companii, fie prin schimbarea locului de munca), se afla pe trepte ierarhice superioare (directori sau manageri), in timp ce 51% dintre cei aflati pe pozitii entry level nu au promovat niciodata in ultimii cinci ani.

Daca iti doresti sa participi la studiu, o poti face printr-un simplu click aici.

