Un alt paradox in piata muncii din Romania este faptul ca domeniile preferate de romanii care isi cauta un loc de munca pe o platforma de job-uri sunt tocmai acelea care se confrunta cu cel mai mare deficit de personal, a declarat Bogdan Badea, Chief sales Officer eJobs Group, in cadrul conferintei HR 2.0 Deficitul de talente, organizata de wall-street.ro.

Ajunsa la a VI-a editie, conferinta HR 2.0 este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Crowe Horwath, eJobs, Lugera, Oracle, Smart Experience si BCR Pensii.

Potrivit acestuia, romanii isi aleg domeniile care prezinta interes abonandu-se la newsletter si alerte de job-uri din domenii precum inginerie, IT si finante, dupa cum reiese dintr-o analiza a eJobs. Totodata, domeniile de interes nu reprezinta mediile in care acestia lucreaza in prezent, ci unde si-ar dori sa activeze, a mai spus Bogdan Badea.

In mod paradoxal, domeniile in care acestia si-ar dori sa lucreze sunt tocmai cele care se confrunta cu o criza acuta de forta de munca. La polul opus, domeniile din piata muncii care prezinta cel mai scazut interes pentru angajatii din Romania sunt media, telecomunicatii si management.

In functie de regiuni, candidatii din Capitala au cautat sa se angajeze in domenii precum import-export, media, publicitate sau ONG, in timp ce sectoarele preferate de angajatii din centrul tarii au fost administratia publica, turism si telecomunicatiile. Nu in ultimul rand, nord-estul tarii a fost interesat de domeniile asigurarilor, telecomunicatiilor, transporturi si e-commerce.

Topul domeniilor preferate in functie de gen plaseaza barbatii in centrul transporturilor, constructiilor si productiei, in timp ce segmentul feminin au optat pentru administrativ, finante si resurse umane.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

Sursa foto: Ovidiu Udrescu