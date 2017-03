Daca in trecut pachetul salarial reprezenta panaceul pentru a atrage si a retine angajatii in cadrul unei companii, in prezent, chiar daca ofera este atractiva, angajatorii se folosesc de alte parghii pentru retentia personalului, printre acestea fiind si o oferta personalizata de beneficii in functie de nevoile si dorintele salariatilor, a spus Melania Mirea, director executiv BCR Pensii, in cadrul conferintei HR 2.0 Deficitul de talente, organizata de wall-street.ro.